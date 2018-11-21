Путин отметил важность бережного отношения к экологии при освоении Арктики

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве" и отметил, что Россия всесторонне укрепляет свое присутствие в стратегически важном для страны регионе, обращая внимание и на сохранность экологии, соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня мы укрепляем своё присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты. При этом хорошо понимаем, насколько важно обеспечить сохранность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что форум отличает насыщенная программа и профессиональный, деловой подход участников. Президент считает, что в работе над освоением Арктики необходимо использовать интеллектуальный и творческий потенциал таких авторитетных экспертных площадок.

"Рассчитываю, что в рамках дискуссий вы выйдете на конкретные идеи и предложения, которые будут востребованы на практике, послужат устойчивому, экологически сбалансированному развитию арктических территорий. Желаю успехов и всего наилучшего", — заключил президент.