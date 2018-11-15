Образ медведя тесно связан с историей России. Люди, жившие на северных территориях Евразии тысячи лет назад, начали поклоняться этому животному еще в каменном веке. Такие памятники культуры, как тотемы, наскальная живопись и языческие обряды, свидетельствуют об особом отношении славянской культуры к Хранителю леса.
«Медведь с глубокой древности считался хранителем здоровья, сил и благополучия. Причем зачастую его олицетворяли с человеком – либо человек произошел от медведя, либо наоборот. На эту тему существует множество различных сказаний. Характер русских людей по своей простоте и правде очень похож на этот вид, который тоже живет по простой правде, которую ему определяет дикая природа», – делится своими знаниями доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ и известный специалист по медведям Валентин Пажетнов.
Само слово «медведь» означает «поедающий мед», но на самом деле это эвфемизм, который закрепился официально. Тысячи лет назад на настоящее название животного было наложено табу, поэтому люди давали ему клички, а исконное название зверя в русском языке не сохранилось.
В древние времена люди пользовались словами-заменителями, так как считалось, что если назвать зверя его именем, тут-то он и появится", – такое объяснение дает Этимологический словарь русского языка авторства Г.А.Крылова.
Дальний предок и Хранитель леса
На одном меде ассоциации с животным не заканчивались. У древних народов Сибири существовала особая «медвежья присяга»: для того чтобы доказать свою невиновность, обвиняемый совершал определенный обряд. Это могло быть поедание сырого медвежьего мяса, ритуальное разрубание черепа зверя или клятва на его шкуре.
Использование медведя в ранних «судебных» процессах свидетельствовало о его особом статусе: сакральное значение такой присяги было настолько сильным, что зачастую вместо того, чтобы соврать и получить свободу, люди предпочитали сознаваться в своих преступлениях, боясь гнева Хранителя леса.
«Для меня медведь прежде всего символ леса. Моя основная лекция для детей так и называется «Хозяин леса». Символ России именно с этой точки зрения. Не с балалайками и ушанками, а именно медведь – лес – Россия», – делится заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова.
Северные народы верили, что сами произошли от медведя, и называли его своим предком. Историки приписывают это родовому культу – поклонению прародителям и вере в их активное участие в жизни живых. С этим связывают еще один важный ритуал – Медвежий праздник.
Он состоял из нескольких этапов: сначала на животное охотились, потом его тушу разделывали и гадали на внутренностях, а затем мясо, пригодное к пище, съедали. Все это заканчивалось торжественными похоронами медведя.
Этот, на первый взгляд, жестокий обряд на самом деле был данью уважения: согласно верованиям, зверь сам сдавался охотникам, вставая на задние лапы и открывая живот. Такая смерть не считалась убийством – дух медведя задабривали, и он добровольно покидал тело, давая вселиться в него кому-то из умерших родственников.
«Бурый медведь всегда привлекал внимание людей своей силой, особой сообразительностью и выживанием в очень разных условиях окружающей среды», – говорит Пажетнов.
Герой старых сказок
Второй по значимости после Перуна славянский языческий бог скотоводства Велес имел облик медведя. Он покровительствовал сельскому хозяйству, поэтому олицетворявшее его животное прозвали Хранителем, или Царем леса. После принятия христианства восприятие зверя изменилось. Это показывает неоднозначный образ косолапого мишки в русских народных сказках.
В одной из самых популярных детских историй «Маша и медведь» маленькая девочка легко перехитрила глупое, наивное и доверчивое животное, вернувшись к дедушке с бабушкой в целости и сохранности.
Похожий сюжет, «Девочка и медведь», рассказывал о ленивом эксплуататоре, который заставлял юную пленницу работать на него задаром, угрожая тем, что иначе он ее съест. Но и здесь смышленый ребенок обводил Михаила Потапыча вокруг пальца.
Такой сказочный образ далек от истины. Валентин Пажетнов, создавший методику выращивания медвежат-сирот для выпуска в дикую природу, утверждает, что на самом деле эти животные – умные существа.
«Ленивым и глупым медведь быть не может. Зверь сильный, обладает отменным здоровьем и способен к достаточно высокой элементарной рассудочной деятельности среди млекопитающих. Их поведение формируется на основе врожденных, инстинктивных компонентов во всех сложных биологических формах поведения. Например, медвежата от рождения обладают способностью в определенных условиях окружающей среды построить берлогу любого типа, характерного для лесных медведей, обитающих на территории России», – говорит он.
С ним соглашается и Елена Ситникова из заповедника «Брянский лес»: «Медведь стоит примерно пятым после человека по развитию головного мозга. Животные очень умные – у них есть мыслительные процессы, что доказано уже многими исследованиями. Это не просто инстинкты, которые передаются на генетическом уровне, медведям присущи пространственная ориентация, образная память, научение, приобретение жизненного опыта и многое другое. Он умеет соотносить одно обстоятельство с другим. Поэтому глупым его точно никак назвать нельзя».
Примеры доброго лесного защитника можно пересчитать по пальцам: в сказке «Медведь и собака» Топтыгин не только не дает умереть новому знакомому с голоду, но и помогает ему вернуться домой.
Медведь прекрасно знает карту местности, где обитает", – добавляет Ситникова.
Сказка ложь, да в ней намек
Сказочные сюжеты и предания всегда были поучительными и несли жизненные уроки. Они предостерегали людей от различных опасностей и зачастую учили осторожному обращению с лесными зверями. Люди всегда понимали, что медведи опасны, и это знание передавалось из поколения в поколение. Даже сейчас не многие рискнут подойти к животному поближе, если встретят его в дикой природе.
По словам заслуженного эколога РФ, в центральной нервной системе медведя существуют два так называемых плеча: пассивная оборонительная реакция – страх и активная оборонительная реакция – агрессия.
«Медведь может быть агрессивным только по двум причинам: защищая себя от возможной опасности либо нападая на свою жертву с тем, чтобы ее добыть. Почти во всех известных нам случаях столкновения медведя с человеком оказывались спровоцированными именно человеком, то есть животное отвечало на действия, направленные на него», – добавляет он.
Это показывает сюжет рассказа «Вершки и корешки», где косолапый ругается с человеком из-за того, что тот обманывает его целых два раза, а в первой русской сказке, где появляется это животное, – «Медведь – липовая нога» – мстительный зверь и вовсе убивает старика, который жестоко, но справедливо наказал его за кражу.
Агрессия или защитная реакция?
То, что человек называет агрессией, для животного – защитная реакция. Это может быть ограждение медвежат от опасности или охрана собственной добычи.
Он поймал оленя, а у него хотят его отобрать. Так же ведет себя и человек, только его не считают агрессивным, а медведя почему-то считают", – говорит Ситникова.
Елена не понаслышке знает, как может закончиться встреча с косолапым один на один: она читает лекции о том, как вести себя в подобных ситуациях. Первый совет, который приходит в голову, – упасть и притвориться мертвым – на самом деле не сработает: «Я говорю, что лучший вариант избежать какого-либо конфликта с медведем – это не встречаться с ним. Потому что предугадать исход невозможно», – делится сотрудник заповедника.
Проблема заключается в том, что у животного очень невыразительная морда – на ней нет эмоций. Понять настроение медведя можно по глазам, но они у него очень маленькие, а подойти к зверю на расстояние метра мало кто рискнет.
«Большинство медведей знают, что такое человек, и, как правило, первые уходят от встречи. У него хорошие слух и нюх.
Вы можете даже не понять, что был медведь рядом. В Сибири есть места, где медведи вообще не знают, кто такие люди, поэтому там другое поведение. Там он может проявить интерес, любопытство, будет разглядывать, что же это такое. Другой вопрос, как человек это воспримет», – добавляет Ситникова.
Мы в ответе за тех, кого приручили
Медведи поддаются дрессировке, поэтому с течением времени люди смогли их приручить. Из могущественного и почитаемого зверя они превратились в тех, кого перестали бояться. Сотни лет назад походы в цирк людям заменяли славянские праздники, неотъемлемым атрибутом которых были обученные животные.
По словам Пажетнова, медведи могут жонглировать разными предметами даже лежа на спине, водить велосипед и традиционно пить водку. Единственное, они не могут играть на балалайке – когти слишком большие.
Приучить медведя пить водку очень легко. И этим пользовались так называемые поводыри, показывая на ярмарках животных, демонстрирующих различные трюки за рюмку водки", – рассказывает Пажетнов.
Бывший Царь леса и новая звезда Масленицы кувыркался, вставал на задние лапы, танцевал и даже попрошайничал на потеху публике. Поэтому и отношение к опасному зверю изменилось – кто будет воспринимать мишку в наморднике и на поводке всерьез?
Среди историков бытует мнение, что стереотип животного в шапке-ушанке, танцующего со скоморохами, пошел от путешественников, которым посчастливилось оказаться в Московии в XVI веке.
Дай списать
Одним из первых медведя в своем труде «Записки о Московии» упомянул барон Сигизмунд Герберштейн. В 1549 году его произведение было самым большим и подробным, поэтому для многих оно стало единственным ориентиром в изучении такой далекой и холодной страны. Книгу перевели на пять языков, и она считалась своеобразным «бестселлером» своего времени – переиздавалась 21 раз.
Несмотря на то что медведи появлялись в ней наряду с другими животными, современников потряс один описанный автором случай: «В тот год стужа была так велика, что очень многих ездовых, которые у них называются gonecz, находили замерзшими в их возках. <…> Кроме того, тогда находили мертвыми на дорогах многих бродяг, которые в тех краях водят обычно медведей, обученных плясать. Мало того, и сами медведи, гонимые голодом, покидали леса, бегали повсюду по соседним деревням и врывались в дома; при виде их крестьяне толпой бежали от их нападения и погибали вне дома от холода самою жалкой смертью».
И все бы ничего, но в издании на немецком языке, опубликованном в 1557 году, Герберштейн убрал из текста несколько фраз, изменив смысл написанного.
Необычное поведение животных, объясняемое аномально холодной погодой, превратилось в ежегодную рутину.
Впоследствии его рассказ о суровой зиме с удовольствием переписывали и другие авторы. Работы Рафаэля Барберини, Александра Гваньини и Джайлса Флетчера, датированные XVI веком, положили начало анекдотам о том, что «одомашненные» медведи свободно гуляют по улицам. Такие похожие друг на друга труды западных авторов можно назвать отправной точкой становления животного как символа России.
От рисунков до политики
В XVI веке медведь впервые появился как символ Московии. Сначала животное мелькнуло на карте Северной Европы, которую историк Олаф Магнус составил в 1539 году, а затем на карте, изготовленной сенатором из Гданьска Антонием Видом специально для текста Герберштейна в 1541-м
Спустя столетие Исаак Масс нарисовал зверя на карте «Северная и восточная части России, называемой Московия», а двумя веками позднее эта связь так прочно закрепилась в головах остального мира, что в 1737 году в Англии вышла серия сатирических гравюр под названием ‘The European Race’», где Россию представили в облике медведя. Иногда он был на поводке, иногда в наморднике, а на нескольких изображениях и вовсе с оружием в лапах. Огромное количество подобных изображений появилось как раз во время войны с Наполеоном.
Как известно, новое – это хорошо забытое старое, поэтому в период холодной войны американцы не стали заново изобретать велосипед, на котором ехали медведи из стихотворения Корнея Чуковского, а просто использовали уже всем известный стереотип. В глазах людей с другого континента сильный, жестокий и бесстрашный русский медведь снова стал угрозой. И так продолжалось до тех пор, пока СССР не принял XXII Олимпийские игры в 1980 году.
Казалось бы, выбор талисмана, прочно ассоциировавшегося в западных умах с неконтролируемой агрессией, для спортивного события мирового масштаба требовал определенной смелости. Но такой ход оказался успешным – плакаты, марки, значки и другие сувениры с символом Олимпийских игр разлетались мгновенно.
Строки песни, звучавшей во время закрытия, отражали то, как советские люди относились к своему медведю: «До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес». Этими словами автор текста Николай Добронравов сумел показать всю историю взаимоотношений русского человека и животного, так несправедливо превращенного другими народами в монстра.
А что сейчас?
Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, 3% россиян считают медведя одним из главных символов страны. Этот процент кажется маленьким, но тем не менее этот зверь стоял в одном ряду с такими вариантами ответа, как герб (6%) и государственный флаг (7%).
Спустя почти 30 лет после Олимпиады медведь успел перекочевать в сознание граждан как нерушимый символ силы и могущества страны – политическая партия «Единая Россия» поместила животное на свой логотип, а президент РФ Владимир Путин в одном из своих выступлений даже использовал его образ в качестве аллегории.
«Я вспоминаю все время то, что говорили по этому поводу древние: что позволено Юпитеру, не дозволено быку… Может быть, быку не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги и не собирается, я знаю это точно, куда то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст».
Недавний чемпионат мира по футболу, проходивший в России, еще раз показал, что медведь любим гражданами, но в этот раз уже другая символика украшала флаги и футболки.
Вместо улыбающегося мишки на людей смотрел скалящийся зверь, показывающий, что он сможет постоять за себя.
Согласно стереотипам, россияне любят своего медведя, а Запад его боится. Чтобы узнать, что на самом деле думают иностранцы о символе России, корреспондент РИА Новости поговорил со студентами, которые приехали на учебу в Россию, о том, кто такой косолапый.
Гертруде Каунамбили Шикалепо, Намибия, студент
Я узнала о медведях, живущих в России, читая книги на русском языке. Я никогда не видела медведя в своей жизни, поэтому с нетерпением жду, когда смогу начать свое путешествие по стране, чтобы увидеть разнообразие животных, обитающих на ее территории.
В моем понимании медведь символизирует силу, единение, интеллект и даже размер Российской Федерации. Он изображает то, насколько бесстрашны русские на мировой политической арене – прямо как медведи. Это также отсылка к географии России и животному миру страны.
Я думаю, что медведь показывает, как Россия справляется с экономическими трудностями, с которыми так или иначе сталкивается животное, когда выходит из зимней спячки. А еще медведи это важная часть российской культуры.
Я думаю, это великий символ, который выбрали русские люди".
Иви Антон Колеман, Никарагуа, студент
Перед приездом в Россию я уже слышал о стереотипе медведя как символе русского народа.
Россия выбрала медведя символом страны благодаря его силе и устойчивости к зиме. У медведя много характеристик: его приветливый внешний вид, а также медленный и монотонный способ скрыть свирепость, которая может появиться в любой момент.
Русский народ и медведи имеют сходство: их сопротивление холодному северу, их добродушный характер и этот неукротимый дух перед невзгодами и внешними агрессиями.
В заключение нужно сказать, что в любом случае лучше иметь русского человека и медведя в качестве друзей, а не как врагов.
Адриан Логан, Замбия, студент
Медведи традиционно считаются опасными животными, именно поэтому Запад использовал их как символ, олицетворяющий Российскую Федерацию. Повадки животного, по мнению иностранцев, описывают русских людей и их образ жизни.
Я живу в России уже почти пять лет и имею опыт общения с россиянами. Эту нацию сравнивают с медведем, которому присущи сила, большой размер и некая неуклюжесть. Я видел хорошие и плохие вещи, происходящие в России, так же, как и в моей родной стране, так же, как и во всем мире.
Наши культуры отличаются, но каждую из них нужно уважать. У всех народов есть свои ценности. Мы должны принять то, что у людей могут быть разные точки зрения, и это их выбор.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.