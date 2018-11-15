«Медведь с глубокой древности считался хранителем здоровья, сил и благополучия. Причем зачастую его олицетворяли с человеком – либо человек произошел от медведя, либо наоборот. На эту тему существует множество различных сказаний. Характер русских людей по своей простоте и правде очень похож на этот вид, который тоже живет по простой правде, которую ему определяет дикая природа», – делится своими знаниями доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ и известный специалист по медведям Валентин Пажетнов.

Само слово «медведь» означает «поедающий мед», но на самом деле это эвфемизм, который закрепился официально. Тысячи лет назад на настоящее название животного было наложено табу, поэтому люди давали ему клички, а исконное название зверя в русском языке не сохранилось.