К 2020 году в Чувашии планируют восстановить тысячу га сгоревших лесов

ЧЕБОКСАРЫ, 16 окт — РИА Новости. К 2020 году в Чувашии планируется восстановить тысячу гектаров леса, сгоревшего в результате пожаров в 2010 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

Летом 2010 года Россия пережила аномальную жару, смог и жесточайшие лесные пожары. Эти катаклизмы были вызваны аномально долгим нахождением антициклона в европейской части страны — с 21 июня по 19 августа. Два месяца центральная часть России оставалась без осадков, на ней были зафиксированы аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюдений. Стихия бушевала в 22 субъектах РФ. на территории Чувашии в результате лесных пожаров 2010 года огнем было охвачено 10421 га (1,7% от общей площади лесных земель), из них погибло 6663 га зелёных насаждений.

В рамках всероссийской акции "Живи, лес" в регионе высаживают молодые деревья на выгоревших территориях, леса очищают от мусора, благоустраивают рощи, аллеи и скверы, заготавливают лесосеменное сырье и проводят просветительскую работу среди жителей.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Александра Коршунова, в этом году в акции приняли участие более 1,1 тысячи человек, были высажены более 38 тысяч сеянцев и саженцев.

"Очень важно, что акция объединяет не столько работников лесного хозяйства, сколько граждан, неравнодушных к проблемам наших лесов, окружающей среды", — отметил глава регионального Минприроды.

В пресс-службе добавили, что за шесть лет в акции "Живи, лес!" приняли участие более 64 тысяч жителей Чувашии. Новые деревья посажены на площади более 290 гектаров, в том числе 219,7 гектаров — на землях лесного фонда и 71,9 гектаров в парках, скверах, включая памятные посадки и аллеи.

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