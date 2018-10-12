Власти Якутии выработают с "Алросой" меры, чтобы исключить загрязнение вод

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Власти Якутии выработают вместе с компанией "Алроса" комплекс мер, чтобы не повторилось ситуации с прорывом дамбы и загрязнением рек, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

В середине августа из-за ливней в Мирнинском районе прорвало дамбы дражных полигонов "Алросы" на реке Ирелях. Загрязненные воды с содержанием ионов железа и меди попали в реки Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобуя. "Алроса" закупила и передала реагенты для обеззараживания и очистки воды администрации Сунтарского района. В начале октября следователи возбудили уголовное дело о загрязнении источников водоснабжения.

"Сейчас идет оценка ущерба органами экономического контроля. Когда это будет завершено — мы с компанией "Алроса" уже пришли к соглашению, что будет выработан единый комплекс мероприятий, которые позволят нам, во-первых, не допустить повторения этих ситуаций. Уже сейчас эти мероприятия реализуются, по усилению плотин, по расчету проектов. Во-вторых, конечно, примем решение по компенсации тем районам, которые реально пострадали из-за этой аварии, чтобы в дальнейшем и население было в безопасности, в первую очередь в плане обеспечения питьевой водой", — сказал Николаев.

"Мы здесь видим понимание со стороны компании. Она как никогда открыта в этой части. Если раньше такие случаи скрывались, то здесь компания идет навстречу, общается с населением, общественниками, не говоря уже о контролирующих органах и руководстве республики. Считаю, что мы обязательно примем такие решения, которые позволят не допустить таких аварий и полностью компенсировать ущерб, который нанесен", — подчеркнул глава Якутии.

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