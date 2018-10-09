Переработка ТКО
© РИА Новости / Григорий Сысоев
(обновлено: 12:14 09.10.2018)
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В Чувашии обсудили вопросы утилизации ТКО

ЧЕБОКСАРЫ, 9 окт — РИА Новости. Власти Чувашии в ближайшее время планируют создать систему замкнутого цикла сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) —  это одна из целей "мусорной реформы", заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев на выездном совещании думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

Комплекс для сортировки мусора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Чувашия вошла в десятку регионов, внедривших новые стандарты для ТКО
С 1 октября текущего года в республике действует новая система обращения с ТКО. Чувашия вошла в первую десятку регионов, внедривших новые стандарты. На данный момент только 12 из 85 регионов полностью перешли на новую систему обращения с ТКО.

"Мы должны научиться управлять отходами, извлекая выгоду, производить товары и на экспорт. В ближайшие годы мы должны работать над созданием системы замкнутого цикла сбора и утилизации твердых коммунальных отходов", —  сказал Игнатьев.

По словам председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, посетившего Чувашию, с начала этого года комитет проводит федеральный мониторинг того, как в регионах внедряются новые стандарты обращения с ТКО. По его мнению, Чувашская республика является благополучным регионом. При этом он отметил, что региональные власти должны не допускать резкого увеличения тарифов.

"Реформа затевалась как инструмент приведения этой сферы в порядок, декриминализации системы. И уж точно у нас, как у законодателей, отсутствовало желание, чтобы она ударило по карману граждан", — сказал председатель комитета.

В свою очередь, глава Чувашии прокомментировал, что в республике приняты меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности в связи с реформой. Он напомнил, что в бюджете республики заложено около 300 миллионов рублей на предоставление субсидии на оплату ЖКУ малообеспеченным семьям.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по экологии, отметил, что в следующем году в регионах намерены расширить практику раздельного сбора мусора.

"По результатам проведенного анализа ни в одном регионе не организована полноценная система раздельного сбора и накопления мусора. Там, где это существует, это скорее "коммунальная экзотика", чем полноценно внедренные практики. На следующий год нашей задачей будет, чтобы в максимальном количестве регионов такая практика была внедрена", — резюмировал Бурматов.

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