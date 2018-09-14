Волонтеры заповедника "Хакасский" высадили цветы в Абакане

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Добровольцы заповедника "Хакасский" и Республиканского центра дополнительного образования города Абакана высадили многолетние цветы в рамках региональной экологической акции "Заповедный волонтер", сообщается на сайте заповедника.

В мероприятии "Цветущий мир родному городу" приняло участие более 30 волонтеров — юные экологи и учащиеся различных образовательных учреждений города. В результате акции они высадили 40 клубней дальневосточных пионов на территории нового сквера.

"Благодаря силам волонтеров и постоянным друзьям на протяжении нескольких лет мы смогли привести в порядок территории Хакасского заповедника. В Год добровольца хочется сделать как можно больше полезных и красивых дел и для республики, и для города Абакана. И сегодняшний подарок в виде пионов будет радовать глаз всех жителей и гостей каждую весну и лето", — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению заповедника "Хакасский" Наталья Таирова.

Акция "Заповедный волонтер" направлена на привлечение внимания жителей Хакасии к проблемам загрязнения окружающей среды бытовыми отходами. Заповедник "Хакасский" приглашает к участию в акции всех желающих: до 29 октября любой житель республики может убрать мусор в городских и сельских скверах, парках, зонах отдыха и рассказать об этом, предоставив отчет о проведенной уборке и фотографии.