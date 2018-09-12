Слабовидящие люди станут гидами заповедника "Столбы"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В заповеднике "Столбы" прошел семинар для людей с инвалидностью по зрению, которые будут проводить экскурсии для слепых и слабовидящих посетителей, сообщает пресс-служба заповедника.

В ходе двухдневного тренинга научные сотрудники, специалисты и государственные инспекторы познакомили будущих гидов с физико-географическими условиями, биологическим разнообразием и научными исследованиями заповедника, осветили основные принципы охраны заповедной природы, а также рассказали об истории местности до и после создания заповедника.

Специалисты Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых провели для участников тренинги по психологическим особенностям взаимодействия и общения со слепыми и слабовидящими людьми и специфике восприятия ими информации.

"Это первый подобный проект не только в Красноярском крае, но и в России. Никакие интерактивные площадки не смогут заменить человеческое общение, поэтому так ценен опыт проведения обучающих семинаров для людей с ограниченными возможностями. Важно, что экскурсии по маршруту будут проводить сами инвалиды, подготовленные как в экологических вопросах, так и в психологическом плане", — рассказала председатель Красноярской краевой организации ВОС Валентина Прудкова.

Новый специализированный маршрут вскоре откроется для всех желающих.