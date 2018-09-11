Угрозы исчезновения дальневосточного леопарда нет, заявил Иванов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил журналистам, что сейчас нет угрозы исчезновения дальневосточного леопарда.

"Самое главное для меня заключается в том, что это работа за пять-семь лет привела к главному результату — сейчас угрозы уничтожения дальневосточного леопарда, самого редкого подвида из самых редких леопардов, живущих на планете Земля, уже нет", — рассказал Иванов.

По слова Иванова, раньше особей леопарда было 30, теперь — около 100.

Дальневосточный леопард — редчайший хищник, внесенный в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 84 взрослых особи леопарда и 19 котят. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это — потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.