Органические товары: вклад в экологию планеты или очередной модный тренд?

Мода на все органическое и натуральное в последние годы все больше захватывает мир. Появляются агрохозяйства и фермы, производящие овощи, фрукты и выращивающие животных в природных условиях — без пестицидов, минеральных удобрений, антибиотиков и гормонов. Ведущие мировые компании также отдают дань органическому, запуская линии экологически чистых товаров. Одежда из натуральных хлопка, льна, конопли появляется в коллекциях самых различных брендов, от масс-маркета до премиум-сегмента. Сумки, обувь, косметика, бытовая химия — чего только не увидишь с пометкой "эко" или "био". © РИА Новости / Владимир Песня Прет-а-порте из мусора: модельеры примеряют вторсырье

Сложно не уступить перед такой массированной атакой! Маркировка, указывающая на экологически чистое производство товара, автоматически делает его более привлекательным в наших глазах по сравнению с остальными, ведь каждому приятно думать, что он принес пользу своему здоровью, а заодно и планете, всего лишь открыв кошелек.

"Я считаю, что органические продукты более полезны. Например, экомолочные продукты или выпечка не содержат консервантов, красителей, ароматизаторов и прочей "химозы"".

Юлия, фотограф

"Естественно, значок эко сразу привлекает внимание. Надеюсь, что такие продукты полезнее, натуральнее. Если мы говорим о продуктах питания, это забота о здоровье. Если о вещах (сумки, пакеты, посуда) — забота об экологии. Наша планета и так вся в мусоре, выбор в пользу экосумки очевиден".

Ксения, офис-менеджер

Но можем ли мы быть уверены, что все продукты с обозначением "органик" или "био" действительно полезнее обычных?

Что стоит за словом "органический"?

В отличие от европейских стран и США в России тренд на продукцию органического происхождения распространился относительно недавно, поэтому до сих пор рынок экотоваров регулировался недостаточно. Только в этом году в РФ был принят закон "О производстве органической продукции", призванный определить, какая продукция может называться органической.

"…Отметку "органическая" можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак "био", "эко", "фермерский", "натуральный". После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены", — сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе обсуждения законопроекта.

Закон принят, но действовать он начнет лишь с 1 января 2020 года, так что пока не стоит полностью полагаться на заманчивые слова "эко" и "органик".

Многие покупатели, даже если они являются сторонниками органической продукции, не без оснований сомневаются, стоит ли игра свеч: действительно ли продукт натуральный и без химии, как обещает упаковка?

"Я научена разоблачениями маркировок "эко", "био", натурально" из различных каналов СМИ, поэтому это не основной критерий выбора. В общем и целом не считаю их полезнее, все по ситуации".

Алина, редактор

"Для меня экопродукты — это с бабушкиного огорода. В магазине, мне кажется, такого не найти. А с бабушкиного огорода всегда полезней и вкусней, особенно если прямо только-только с грядки".

Юлия, дизайнер

"Я применяю органические продукты, и довольно давно. Один момент хочу отметить, что часто продукты с пометкой "органическое" путают с простыми чистыми продуктами, которые делают без сахара. Скептически отношусь к меткам "эко" на овощах и фруктах".

Екатерина, редактор

"Органические продукты я специально не покупаю, они дороже, и непонятно, они на самом деле эко или это просто так написано на упаковке".

Александра, бильд-редактор

Получается, что пока рынок органических продуктов не взят под контроль уполномоченных органов, каждый сам кузнец своего счастья: покупателю можно и нужно самостоятельно искать информацию о производителе, условиях его работы и проверять, правда ли все так радужно в его хозяйстве, как обещают. Сейчас многие производства, например ферма "Вольный выгул", предлагают провести экскурсии на своей земле, посмотреть своими глазами и, конечно, попробовать.

По каким же принципам в мире продукцию называют органической? Согласно определению Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM), в основе производства органических продуктов лежат четыре главных принципа.

Здоровье

Органическое сельское хозяйство призвано производить высококачественные питательные продукты, которые способствуют как профилактике заболеваний, так и благополучию человека в целом. Это означает, что необходимо избегать использования удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов и пищевых добавок, которые могут иметь неблагоприятное влияние на здоровье.

Экология

Принципы ведения органического сельского хозяйства подразумевают, что использование природных систем в дикой природе с целью получения урожая должны соответствовать природным циклам и сохранять экологическое равновесие. Воздействие на окружающую среду должно уменьшаться за счет систем рециркуляции и повторного использования воды и других материалов, переработки отходов для сбережения природных ресурсов.

Справедливость

Справедливость характеризуется принципами уважения и равенства как по отношения к людям, так и по отношению к другим живым существам. Согласно данному принципу, животные содержатся в благоприятных условиях, которые соответствуют их потребностям, а природные ресурсы используются по принципу социальной и экологической справедливости.

Забота

Согласно этому принципу осторожность и ответственность являются ключевыми вопросами в развитии и выборе технологий в органическом сельском хозяйстве. Поэтому новые технологии перед применением должны подвергаться анализу, а существующие методы ведения хозяйства следует постоянно пересматривать.

В странах, где стандарты органических продуктах уже выработаны, получить заветную маркировку непросто. Продукт должен быть сертифицирован уполномоченной авторитетными органами организацией, а значит, проверен на соответствие принципам органического производства в части выращивания, обращения, хранения, обработки, упаковки и транспортировки пищевых продуктов. При этом существуют не только международные, но и национальные стандарты, которые могут быть даже более детализированными и строгими.

В России органические продукты определяются ГОСТами для пищевых продуктов. Согласно стандарту, органическое сельское хозяйство — это "производственная система, которая улучшает экосистему, сохраняет плодородие почвы, защищает здоровье человека и, принимая во внимание местные условия и опираясь на экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использует компоненты, способные принести вред окружающей среде", а органические продукты — те, что были произведены в таком хозяйстве.

То есть, если резюмировать, продукты, называемые органическими, должны не только приносить пользу здоровью потребителя, но и сохранять экологию планеты.

Себе и будущим поколениям на пользу

Что касается здоровья человека, то польза для него органических продуктов кажется очевидной. Они производятся без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, генетической модификации, искусственных красителей и ароматизаторов, а значит, мы не засоряем организм ненужными для него и потенциально опасными веществами. Кроме того, считается, что органические товары содержат больше витаминов и минеральных веществ, хотя далеко не все исследователи согласны, что разница действительно столь существенна.

Если говорить о более глобальных проблемах, то есть экологии планеты, то в целом эксперты склонны видеть в органическом производстве существенную помощь поддержанию здоровья Земли. По прогнозам ООН, к середине XXI века численность населения Земли приблизится к 10 миллиардам человек, а значит, нагрузка на планету возрастет. Больше населения потребует больше продовольствия, увеличится площадь сельхозугодий и, как следствие, вред, приносимый экосистеме интенсивным использованием земли, воды, энергии.

В связи с этим постепенное увеличение доли органического сельского хозяйства может дать положительный эффект. Как отмечается в публикации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), органическое сельское хозяйство использует метод упреждения в противоположность методу решения проблем уже после того, как они возникли. Так, оно способно оказать благоприятное воздействие на почву, поскольку его методы, такие как посевной оборот, возделывание покровных культур, использование органических удобрений и минимальная обработка почвы, содействуют развитию почвенной флоры и фауны, улучшают состав и структуру почвы, создают более стабильные экосистемы. Отказ от пестицидов и минеральных удобрений позволит избежать загрязнения воды — одного из важнейших ресурсов планеты.

Также, по данным ФАО, органическое сельское хозяйство способно внести вклад в борьбу с парниковым эффектом и процессом глобального потепления благодаря применению практик, ведущих к удержанию углерода в почве: минимальная обработка почвы, возвращение растительных остатков урожая в почву, выращивание покровных культур и севооборот и другие.

Таким образом, выбирая в магазине органический продукт, потребитель вносит вклад в развитие сельскохозяйственной системы, которая наносит меньше вреда экологии. И хотя органические продукты из-за особенностей производства остаются более дорогими по сравнению с традиционными товарами, это как раз тот случай, когда переплатить стоит.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников