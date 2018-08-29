ЛИПЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Пятнадцатикилометровая экологическая тропа появилась в Липецкой области благодаря разработанной концепции педагогов "зелёное ожерелье" в рамках областной акции "Экология глазами детей", сообщает пресс-служба администрации области.

В сообщении уточняется, что работы по дальнейшему благоустройству экологического маршрута "Зеленое ожерелье" будут продолжены" в области. Совместными усилиями детей и взрослых будут создаваться и благоустраиваться зеленые зоны для организованного отдыха населения на территории региона.

"Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области. Достигнутые за последние годы результаты — лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными", — цитирует пресс-служба слова руководителя региона Олега Королева.

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