На северо-востоке Подмосковья планируется окольцевать 30 серых журавлей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Русское общество сохранения и изучения птиц имени М. А. Мензбира направило в минэкологии Московской области заявку на кольцевание 30 серых журавлей на северо-востоке региона, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, орнитологи планируют прикрепить к птицам миниатюрные GPS-логгеры — устройства для спутникового мониторинга, который позволит отследить места миграционных остановок и скоплений журавлей, улетающих на зимовку в страны Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки. Спутниковый мониторинг позволит ученым детальнее исследовать этот вопрос.

Министр также отметил, что отлов журавлей важен для дальнейшего изучения генетических отличий журавлей подвида Grus grus, преобладающих в Подмосковье, от птиц двух других подвидов. По экспертным оценкам, численность доминирующего краснокнижного вида составляет около 80 тыс. особей. В Московской области постоянно гнездятся около 150 пар журавлей, а предмиграционные скопления на северо-востоке региона доходят до 2 тыс. особей.