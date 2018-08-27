В ОНФ предложили стимулировать производство товаров из вторсырья

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка" на молодежном форуме "Рубеж" предложили стимулировать производство товаров из вторичного сырья, сообщает пресс-служба организации.
По его мнению, развитие этой отрасли могло бы увеличить и отечественный экспорт, а часть средств, поступающих в бюджет от экологического сбора с предприятий, необходимо перенаправить в организации, выпускающие продукцию из переработанного мусора.
"Мы могли бы при грамотном развитии этой отрасли, учитывая объемы мусора в нашей стране, экспортировать эти товары в другие страны, где мода на экологию очень высока", — отметил Миронов.