В ОНФ предложили стимулировать производство товаров из вторсырья

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка" на молодежном форуме "Рубеж" предложили стимулировать производство товаров из вторичного сырья, сообщает пресс-служба организации.

"Сейчас становится популярным пользоваться вещами из вторичного сырья. Гранды российского и итальянского футбола "Спартак" и "Ювентус" перешли на использование их футболистами формы из вторичного сырья. Их примеру следуют и обычные граждане. Как только такие товары появятся в избытке на нашем рынке, то, я уверен, они будут пользоваться большой популярностью. Это звучит гордо, когда ты не просто модно, стильно и качественно одет, но и при этом помог нашей планете", — считает координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

По его мнению, развитие этой отрасли могло бы увеличить и отечественный экспорт, а часть средств, поступающих в бюджет от экологического сбора с предприятий, необходимо перенаправить в организации, выпускающие продукцию из переработанного мусора.

"Мы могли бы при грамотном развитии этой отрасли, учитывая объемы мусора в нашей стране, экспортировать эти товары в другие страны, где мода на экологию очень высока", — отметил Миронов.