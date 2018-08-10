Минэкологии Подмосковья берет под охрану горные породы Домодедово

ДОМОДЕДОВО, 10 авг — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области начало подготовку к организации новой особо охраняемой природной территории — памятника природы "Стратотип московского яруса". ООПТ будет располагаться на территории Домодедовского карьера, в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил глава министерства Александр Коган, главным объектом особой охраны станет ярус древних горных пород. Ярус, по словам министра, имеет большое значение для науки и нуждается в защите, так как в карьер часто приезжают любители древностей, а неумелые исследователи могут нанести вред породам, особенно при добыче прозрачных кристаллов кварца.