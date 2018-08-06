Почти 400 фотографий тигров получены с фотоловушек в "Бастаке"

В заповеднике "Бастак" завершился мониторинг популяции амурского тигра, который проходил с января по июнь 2018 года, сообщается на сайте программы изучения амурского тигра на российском Дальнем Востоке.

За исследуемый период специалисты получили 398 фотографий и 27 видеороликов от 141 прохода тигров. Зарегистрированы два взрослых тигра — Золушка и Бастак — и один тигренок из второго выводка Золушки.

Наиболее часто посещаемыми тиграми районами, как и в прежние годы, являются окрестности сопки Скалистая, горы Чернуха, верховья и среднее течение реки Бастак, а также верховья рек Икура и Кирга. В восточную часть заповедника, как отмечают специалисты, тигры практически не заходят.