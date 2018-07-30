"Экомобиль" определил предполагаемый источник загрязнения воздуха в Омске

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Специалисты мобильной эколаборатории омского Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования выявили предполагаемый источник едкого запаха, на который жаловались жители некоторых районов города; работа предприятия-нарушителя приостановлена, сообщает интернет-портал правительства Омской области.

"Для выявления источника загрязнения атмосферного воздуха в районы города, откуда поступали жалобы, выехала мобильная эколаборатория, которая зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. По итогам полученных анализов и с учетом данных, зафиксированных Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования, выявлен предполагаемый источник загрязнения — производство предприятия "Химпром", — говорится в сообщении.

Специальная комиссия с участием представителей регионального правительства, специалистов Минприроды и МЧС совершила выезд на предприятие.

"В ходе встречи руководство предприятия не стало отрицать, что сейчас они работают без очистных сооружений, а резкий запах объяснили значительным увеличением объемов производства. Сегодня представители "Химпрома" представили в Минприроды "дорожную карту" по нормализации ситуации и заверили, что до установки нового очистного оборудования производство на предприятии не будет работать", — указывается в сообщении.

"Экомобиль" был приобретен специально для Центра экомониторинга Омской области по договорённости руководителя региона Александра Буркова с "Газпром нефтью".

"Центр мониторинга выполнил свою главную задачу — помог определить предполагаемого виновника загрязнения. Это первый подобный опыт, который будет обогащаться и нарушителям будет сложно уйти от ответственности", — подчеркивается в сообщении.