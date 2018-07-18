Экологический форум стартовал в Туле

ТУЛА, 18 июля — РИА Новости. Тему "Природа и общество: как достичь гармонии" обсудят участники стартовавшего в среду в Туле экологического форума "Сообщество", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Выступая на первом пленарном заседании форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что тематика форума актуальна для всех субъектов РФ, в том числе и для Тульской области.

"В нашем регионе много химических и металлургических предприятий, что положительно влияет на развитие промышленного потенциала. И в то же время это оказывает существенную техногенную нагрузку на окружающую среду, особенно Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова, Суворовского и Щекинского районов, где сосредоточены основные производства", — сказал глава региона.

По его словам, в последние годы наблюдается постоянное снижение выбросов на промышленных объектах области, что является результатом совместной работы власти и промышленников, а также неукоснительного соблюдения предприятиями экологических требований, перехода на современные технологии.

Как отметил тульский губернатор, не менее важно уделять внимание ликвидации уже накопленного вреда. В 90-х годах в регионе закрылось фармацевтическое производство, отходы которого содержали ртуть и не были вовремя утилизированы. В течение десятилетий они представляли серьезную угрозу для жителей и окружающей среды. В 2017 году эта проблема была решена окончательно. В рамках федерального приоритетного проекта "Чистая страна" на утилизацию было направлено 370 тонн ртутьсодержащих отходов.

Кроме того, регион активно участвует в проекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка"."По результатам мониторинга в прошлом году в Тульской области было ликвидировано больше половины свалок, отмеченных на интерактивной карте. Сегодня этот показатель составляет уже более 65%", — отметил губернатор.

Как отмечают в правительстве, в целом к 2021 году будут ликвидированы 30 крупных несанкционированных свалок.

Дюмин подчеркнул, что еще одна задача, которая сегодня решается, — это сохранение и восстановление лесных массивов.

Введение в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" понятия "лесопарковый зеленый пояс" расширило возможности по охране таких территорий на законодательном уровне. Сейчас в Тульской области при активном участии ОНФ и Общественной палаты региона создается "зеленый щит". Решением Тульской областной Думы более двух тысяч гектаров вокруг Тулы отнесены к лесопарковому "зеленому поясу".

В 2017 году на территории Большой Тулы образован государственный природный заказник регионального значения. Под охрану взят уникальный природный комплекс, где растут редкие виды растений и обитают редкие животные. Ведется работа по созданию национального парка "Тульские засеки".

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