Экологический форум в Туле
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
0220

Экологический форум стартовал в Туле

ТУЛА, 18 июля — РИА Новости. Тему "Природа и общество: как достичь гармонии" обсудят участники стартовавшего в среду в Туле экологического форума "Сообщество", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Выступая на первом пленарном заседании форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что тематика форума актуальна для всех субъектов РФ, в том числе и для Тульской области.

"В нашем регионе много химических и металлургических предприятий, что положительно влияет на развитие промышленного потенциала. И в то же время это оказывает существенную техногенную нагрузку на окружающую среду, особенно Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова, Суворовского и Щекинского районов, где сосредоточены основные производства", — сказал глава региона.

По его словам, в последние годы наблюдается постоянное снижение выбросов на промышленных объектах области, что является результатом совместной работы власти и промышленников, а также неукоснительного соблюдения предприятиями экологических требований, перехода на современные технологии.

Как отметил тульский губернатор, не менее важно уделять внимание ликвидации уже накопленного вреда. В 90-х годах в регионе закрылось фармацевтическое производство, отходы которого содержали ртуть и не были вовремя утилизированы. В течение десятилетий они представляли серьезную угрозу для жителей и окружающей среды. В 2017 году эта проблема была решена окончательно. В рамках федерального приоритетного проекта "Чистая страна" на утилизацию было направлено 370 тонн ртутьсодержащих отходов.

Металлургический комбинат в Новокузнецке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Путин призвал перейти на новые экостандарты в промышленных центрах
Кроме того, регион активно участвует в проекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка".
"По результатам мониторинга в прошлом году в Тульской области было ликвидировано больше половины свалок, отмеченных на интерактивной карте. Сегодня этот показатель составляет уже более 65%", — отметил губернатор.

Как отмечают в правительстве, в целом к 2021 году будут ликвидированы 30 крупных несанкционированных свалок.

Дюмин подчеркнул, что еще одна задача, которая сегодня решается, — это сохранение и восстановление лесных массивов.

Введение в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" понятия "лесопарковый зеленый пояс" расширило возможности по охране таких территорий на законодательном уровне. Сейчас в Тульской области при активном участии ОНФ и Общественной палаты региона создается "зеленый щит". Решением Тульской областной Думы более двух тысяч гектаров вокруг Тулы отнесены к лесопарковому "зеленому поясу".

В 2017 году на территории Большой Тулы образован государственный природный заказник регионального значения. Под охрану взят уникальный природный комплекс, где растут редкие виды растений и обитают редкие животные. Ведется работа по созданию национального парка "Тульские засеки".

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена