Назначен директор нового департамента Минприроды РФ по развитию ООПТ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении на должность директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Алексея Титовского, сообщает пресс-служба Министерства природы.

После изменения структуры министерства для управления этими двумя направлениями было создано отдельное подразделение.

"Значимость нового департамента колоссальная. Будет продолжена работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия. Необходимо решить задачу дальнейшего развития инфраструктуры экологического и познавательного туризма", — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Министр отдельно отметил важность развития и сохранения Байкальской природной территории:

Ее управление будет осуществляться совместно с представителями науки и общественности. У директора департамента работы будет очень и очень много".

В 2018 году запланировано создание шести ООПТ, четыре из которых уже созданы. Предполагается, что около 4 миллионов человек ежегодно смогут посещать ООПТ в качестве туристов. В общей сложности в течение шести лет Минприроды планирует сформировать 24 новые ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 миллионов гектаров.

Алексей Леонидович Титовский ранее занимал должность директора департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа. При нем развитие получил региональный сектор научных изысканий, полевых исследовательских работ, международного гуманитарного сотрудничества и изучения Арктики. Титовский также стал инициатором и куратором серии экологических экспедиций и проектов с участием российских и иностранных ученых и волонтеров, проводимых в арктических условиях в зоне потенциального и действующего промышленного освоения.