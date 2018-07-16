Назначен директор нового департамента Минприроды РФ по развитию ООПТ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении на должность директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Алексея Титовского, сообщает пресс-служба Министерства природы.
"Значимость нового департамента колоссальная. Будет продолжена работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия. Необходимо решить задачу дальнейшего развития инфраструктуры экологического и познавательного туризма", — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
Министр отдельно отметил важность развития и сохранения Байкальской природной территории:
Ее управление будет осуществляться совместно с представителями науки и общественности. У директора департамента работы будет очень и очень много".
В 2018 году запланировано создание шести ООПТ, четыре из которых уже созданы. Предполагается, что около 4 миллионов человек ежегодно смогут посещать ООПТ в качестве туристов. В общей сложности в течение шести лет Минприроды планирует сформировать 24 новые ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 миллионов гектаров.
Алексей Леонидович Титовский ранее занимал должность директора департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа. При нем развитие получил региональный сектор научных изысканий, полевых исследовательских работ, международного гуманитарного сотрудничества и изучения Арктики. Титовский также стал инициатором и куратором серии экологических экспедиций и проектов с участием российских и иностранных ученых и волонтеров, проводимых в арктических условиях в зоне потенциального и действующего промышленного освоения.