Несколько тысяч гектаров кемеровских лесов стали частной собственностью

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экспертами центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса совместно с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта Кемеровской области выявлено 433 случая перевода, продажи, передачи в собственность частных лиц нескольких тысяч гектаров леса в Кемеровский области, сообщает пресс-служба ОНФ.

Как рассказали в ОНФ, проверка была начата после массовых обращений граждан с жалобами на то, что значительная часть лесного фонда оказалась под угрозой захвата со стороны частных лиц. Это стало возможно после того, как летом 2017 года была принята так называемая лесная амнистия, которая обозначила приоритет данных из единого государственного реестра недвижимости перед данными из лесного реестра.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, по всем выявленным фактам эксперты ОНФ отправили обращения в Генеральную прокуратуру.

Миронов рассказал, что в ходе прокурорской проверки были установлены пересечения с землями лесного фонда.

"На основании федерального законодательства этот вопрос должен быть решен на заседании региональный межведомственной рабочей группы. На территории региона она создана при управлении Росреестра по Кемеровской области. Прокуратура Кемеровской области указала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, однако согласиться с такими выводами нельзя. В ответе прокуратуры указано, что выявлено 192 случая пересечения участков лесного фонда с участками иных категорий", — заявил Дмитрий Миронов.

Он разъяснил, что в настоящее время решение об устранении противоречий в сведениях государственных реестров и установление принадлежности земельного участка к определенной категории земель осуществляется после проверки законности постановки на кадастровый учет земельных участков, пересекающихся с землями лесного фонда.

"Мы направим обращение напрямую генеральному прокурору РФ с просьбой взять под личный контроль ситуацию в Кемеровской области и защитить леса от неправомерного захвата и уничтожения", — резюмировал Миронов.

Координатор группы по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Кемеровской области Андрей Егоров в свою очередь заявил, что работа по изучению лесных территорий Кемеровской области будет продолжена.

"Будем добиваться ускорения работ по установлению границ "зеленого щита" города Кемерово, который включает леса Кемеровского района, и создания новых "зеленых щитов" в области. Кроме того, в ближайшее время мы проведем встречу с прокуратурой региона для уточнения позиции надзорного органа по выявленным фактам", — отметил он.