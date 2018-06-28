Тюменская область и Югра будут вместе восстанавливать популяцию муксуна

ТЮМЕНЬ, 28 июн — РИА Новости. Тюменская область и Югра объединят усилия в вопросах сохранения и воспроизводства ценных пород рыб, в частности, муксуна; об этом договорились на рабочем совещании временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы тюменского губернатора.

"В результате обсуждения актуальных вопросов мы договорились сконцентрировать усилия и создать рабочую группу, чтобы выработать совместные предложения и внести их как законодательную инициативу, чтобы они были закреплены в нормативно-правовых документах", — привел собеседник агентства слова Моора.

Он добавил, что в планах руководителей регионов — сделать все возможное, чтобы восстановить популяцию муксуна, вновь разрешить его вылов и создать условия для и для промышленной добычи и переработки этой рыбы.

По словам Моора, Тюменская область серьезно занимается вопросами воспроизводства водных биологических ресурсов и обладает резервами для развития рыбоводства. Вылов водных биоресурсов в 2017 году составил около трех тысяч тонн, собственная переработка — две с половиной тысячи тонн, что на 19% выше уровня прошлого года.

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