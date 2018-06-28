В Мурманской области могут создать национальный парк для сохранения лосося

МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Региональный заказник "Варзугский" в Мурманской области планируется преобразовать в национальный парк "Терский берег" для сохранения запасов атлантического лосося в реке Варзуге, сообщила пресс-служба правительства региона.

Возможность создания нацпарка обсудили на специальном рабочем совещании с участием представителей власти и экологов. Необходимость создания именно нацпарка объясняется критической ситуацией с сокращением запасов атлантического лосося в реке Варзуге.

"Национальный парк – особо охраняемая природная территория федерального значения. Режим функционирования парка позволяет осуществлять регулирование хозяйственной, в том числе туристической, деятельности на основе комплексного подхода к сохранению уникальной речной экосистемы", — отметили в региональном правительстве, добавив, что решение о создании национального парка принимается министерством природных ресурсов и экологии России.

Участники совещания поддержали идею создания национального парка при условии учета интересов всех сторон, прежде всего – местного населения. По итогам совещания решено в кратчайшие сроки провести общественные консультации с местными жителями и в случае получения поддержки направить ходатайство о создании национального парка "Терский берег" в адрес федерального природоохранного ведомства.

Как сообщили РИА Новости в Баренцевоморском отделении WWF, с 2000-х годов запасы атлантического лосося в России сократились в более чем в 20 раз, из пяти промысловых районов осталось только два — Архангельский и Мурманский. Остальные районы, в том числе Карельский, потеряли свое промысловое значение. При этом промышленная добыча семги в Мурманской области сократилась с тысячи тонн в ХХ веке до 26 тонн в 2017 году.

"В реках Кольского полуострова запасы атлантического лосося катастрофически падают, особенно это видно на примере Беломорского водораздела. В реках Белого моря Кольского полуострова добывалось до 400 тонн семги, при этом река Варзуга давала до 50% объема выловленной рыбы. В 2016 году при промышленной квоте в 26 тонн рыбаки не смогли выловить необходимый объем рыбы", — отметили в природоохранной организации.

По экспертным оценкам ученых, до 90% атлантического лосося изымается ННН-ловом, так как бюджетных средств на охрану лосося не хватает, и в ближайшие 5 лет есть риск потерять этот ценный вид биологического ресурса Кольского полуострова без привлечения дополнительной помощи.

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