Эксперты ОНФ выявили около 300 крупных переработчиков вторсырья
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
19:3027.06.2018
(обновлено: 19:37 27.06.2018)
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Эксперты ОНФ выявили около 300 крупных переработчиков вторсырья

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты ОНФ выявили по всей стране более 300 крупных переработчиков, нуждающихся во вторичном сырье, и направили в органы власти субъектов РФ обращения с просьбой включить перерабатывающие предприятия в состав пересматриваемых территориальных схем по обращению с отходами, сообщает пресс-служба ОНФ.

Сдача макулатуры. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, мощности этих предприятий по-прежнему недозагружены, и они ежедневно готовы принимать новые отходы для переработки.

"Сейчас в абсолютном большинстве территориальных схем по обращению с отходами отсутствуют переработчики отходов. Регионы их просто не включают, довольствуясь лишь полигонами, которые с технологической и экологической точки зрения уже являются пройденным этапом, к которому мы возвращаться не должны", — считает Дмитрий Миронов.

По его словам, основной задачей в ходе пересмотра территориальных схем переработки отходов должно стать включение в их состав как можно большего количества именно перерабатывающих предприятий.

"Мы составили перечень крупных переработчиков вторичного сырья (макулатура, пластик, лом, стекло, электронный лом) в абсолютном большинстве субъектов РФ и направили представителям всех регионов", — отметил Миронов.

Он добавил, что сейчас бытует мнение о необходимости масштабного строительства мусороперерабатывающих заводов по всей стране, но по какой-то причине совершенно отсутствует тезис о поддержке уже существующих переработчиков, что тормозит реформу в сфере обращения с отходами и активно используется "полигонной мафией" и другими лоббистами, которые стараются не допустить переработку отходов.

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"Переработчики ждут отсортированные отходы, чтобы заполнить ими свои мощности, а граждане могли бы свободно сдавать вторичные ресурсы и получать за это финансовое вознаграждение, и лишь лоббистские силы препятствуют этому процессу", — рассказал Миронов.

Он также сообщил, что эксперты ОНФ выявили около 300 крупных переработчиков по всей стране, и сообщили об этом региональным властям.

"Только в одном Московском регионе мы обнаружили 20 крупных переработчиков макулатуры: семь по стеклу и семь по пластику, а также 32 по металлическому и 16 по электронному лому. Если мы сюда прибавим еще малый и средний бизнес, то количество таких переработчиков возрастет в несколько раз. И встает другой вопрос: а так ли нужны новые перерабатывающие заводы или в первую очередь необходимо загрузить все уже существующие мощности?" — резюмирует Миронов.

По мнению экспертов ОНФ, региональные власти должны сделать все, чтобы включить прежде всего крупных переработчиков отходов в пересматриваемые территориальные схемы по обращению с отходами, а также выявить максимальное количество переработчиков среди малого и среднего бизнеса.

 

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