Площадь заповедников в Оренбургской области выросла до 268 тысяч гектаров

ОРЕНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Площадь особо охраняемых природных территорий в Оренбургской области за последние 20 лет увеличилась более чем в 10 раз — до 268 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Общая площадь особо охраняемых природных территорий в регионе составляет 268 тысяч гектаров. Это более, чем в 10 раз превышает показатели 1997 года. За последние 20 лет на территории региона созданы три особо охраняемые природные территории федерального значения общей площадью 100,4 тысячи гектаров и 343 заповедника областного значения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в марте текущего года в регионе созданы два государственных природных заказника областного значения "Карагай — Губерлинское ущелье" площадью 1,4 тысячи гектаров и "Губерлинские горы" площадью около 107 тысяч гектаров. К концу года планируется подготовить проект заказника "Троицкий", который может занять 37,9 тысячи гектаров.

В пресс-службе добавили, что в 2015 году на две трети был увеличен заповедник "Оренбургский" за счет присоединения участка "Предуральская степь" площадью 16 тысяч гектаров. В рамках проекта по реинтродукции лошадей Пржевальского на этом участке планируют к 2030 году сформировать полувольную популяцию лошадей от 100 до 150 особей. Животные завезены в Оренбуржье из питомников Франции и Венгрии. На сегодняшний день в заповеднике обитают 36 лошадей Пржевальского.

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