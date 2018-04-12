Суд решил закрыть мусорный полигон "Лесная" в Серпуховском районе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области вынес решение о запрете эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Лесная" в Серпуховском районе, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"В среду, 11 апреля арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Серпуховского района к ООО "Скайвей", эксплуатирующему полигон ТКО "Лесная", о запрете эксплуатации полигона "Лесная", — говорится в сообщении.

Решение суда вступит в законную силу по истечении месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба, пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что в настоящее время активно ведутся работы по подготовке "Лесной" к дегазации. Как сообщили в эксплуатирующей организации, в теле полигона пробурено 20 скважин, в начале этой недели завершена их обвязка. В дальнейшем утилизация свалочного газа будет проходить на большом высокотемпературном факеле, который установят на безопасном расстоянии от тела полигона, вблизи пожарного пруда.

"В рамках проекта дегазации увеличены объемы чистых грунтов, которые завозятся для пересыпки полигона, чтобы не допустить выбросов свалочного газа и самовозгораний", — рассказали в пресс-службе.