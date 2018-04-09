В Госдуме рассказали о работе над проектом об экологической информации

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Госдуме работают над законопроектом об экологической информации, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР) на заседании круглого стола на тему "Законодательное регулирование оборота экологической информации и доступа к ней", участие в котором приняли ученые, эксперты, экологи, а также представители Минприроды РФ и Росгидромета.

"Более года назад президент России дал поручение министерству природы разработать и внести в Государственную Думу законопроект об экологической информации. Это поручение до сих пор министерством не исполнено… Мы считаем, что эта брешь и в законодательстве, и в информировании граждан должна быть устранена, и будем добиваться максимально оперативного внесения в Госдуму законопроекта об экологической информации. Часть работы мы уже выполнили за наших коллег из министерства", — приводит слова депутата пресс-служба фракции "Единая Россия".

Он отметил, что на заседании круглого стола результатами своего исследования в сфере экологической информации, проведенного по заказу Государственной Думы, поделились представители Высшей школы экономики, а также представители Всемирного фонда дикой природы и другие эксперты.

"Мы будем настаивать на максимально широком экспертном обсуждении вопроса. Задача Минприроды сейчас — обобщить все наработки, учесть их и внести в Госдуму этот законопроект. Мы будем держать на контроле исполнение этого президентского поручения", — подчеркнул Бурматов.