В Госдуме рассказали о работе над проектом об экологической информации

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Госдуме работают над законопроектом об экологической информации, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР) на заседании круглого стола на тему "Законодательное регулирование оборота экологической информации и доступа к ней", участие в котором приняли ученые, эксперты, экологи, а также представители Минприроды РФ и Росгидромета.
Он отметил, что на заседании круглого стола результатами своего исследования в сфере экологической информации, проведенного по заказу Государственной Думы, поделились представители Высшей школы экономики, а также представители Всемирного фонда дикой природы и другие эксперты.
"Мы будем настаивать на максимально широком экспертном обсуждении вопроса. Задача Минприроды сейчас — обобщить все наработки, учесть их и внести в Госдуму этот законопроект. Мы будем держать на контроле исполнение этого президентского поручения", — подчеркнул Бурматов.