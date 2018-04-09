В Тульской области поддержали инициативу ОНФ о создании «зеленого щита»

В Тульскую областную думу передано ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Тулы, сообщает официальный сайт Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По итогам общественных слушаний было принято решение о поддержке предложения об увеличении территории лесопаркового пояса.

Эксперты ОНФ также будут добиваться, чтобы в состав "зеленого щита" вошли наиболее ценные природные территории.

"Мы планируем, что в формируемый "зеленый щит" войдет уникальный культурный памятник "Ясная Поляна". Это поможет сохранить его территорию от посягательств, которые неоднократно фиксировались и пресекались нашими активистами", — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, вступивший в силу с 1 января 2017 года, подразумевает создание вокруг российских городов особой зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.