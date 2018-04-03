ОНФ создал независимую группу экологического контроля

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) создал независимую группу общественного экологического контроля, чтобы следить за ситуацией на полигоне ТКО "Ядрово" и острой социально-экологической обстановкой в Волоколамском районе, сообщается на официальном сайте ОНФ.

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В группу вошли члены регионального штаба ОНФ, эксперты в областях обращения с отходами и медицины, местные гражданские активисты и представители органов местного самоуправления.

Так, активистам удалось выяснить, что жители города, ощущая неприятные запахи от свалочных газов и испытывая определенные симптомы отравлений, не могут получить полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и действительных причинах плохого самочувствия.

"По закону граждане имеют право на полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и последствиях воздействия на нее тех или иных опасных объектов для их жизни и здоровья", — заявил член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов.

По его словам, подмосковное отделение ОНФ будет добиваться от региональных властей более открытой информационной политики в сфере экологии как при работе по текущим острым вопросам со свалками, так и по другим аспектам экологической безопасности и охраны природы в регионе.