Власти Смоленщины привержены принципам экологической безопасности региона

СМОЛЕНСК, 26 мар — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере экологического развития Смоленской области подписали глава региона и председатель Общественного совета автономной некоммерческой организации
"Общественный форум "ЭКОЛОГИЯ", первый заместитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области.
"В настоящее время наш регион является одним из лидеров в стране по соблюдению стандартов экологии. Именно в Смоленской области мы первыми в Российской Федерации создали лесопарковый зеленый пояс областного центра площадью более 388 гектаров", — сказал губернатор области Алексей Островский.
В пресс-службе отметили, что подписанный документ, в частности, предусматривает взаимодействие администрации области и АНО "Общественный форум "ЭКОЛОГИЯ" в части организации экологических и природоохранных экспедиций, развития волонтерского движения в данной сфере, привлечения инвестиций в экологические проекты, а также совершенствования государственного управления, администрирования и контроля в сфере экологии. Регион, помимо этого, сможет подавать свои предложения для включения в ежегодную "Итоговую общественную резолюцию по вопросам экологического развития Российской Федерации".
"Для субъектов Федерации очень важно, чтобы была единая площадка, где могли бы вырабатываться общефедеральные решения, которые мы бы воплощали в жизнь в рамках выполнения поручений руководства страны, принятия на уровне регионов тех или иных нормативных актов, способствующих обеспечению экологической безопасности", — сказал Островский, оценивая работу форума.
Другие новости региона читайте здесь >>