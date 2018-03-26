Власти Смоленщины привержены принципам экологической безопасности региона

СМОЛЕНСК, 26 мар — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере экологического развития Смоленской области подписали глава региона и председатель Общественного совета автономной некоммерческой организации

"Общественный форум "ЭКОЛОГИЯ", первый заместитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области.

По его словам, документ был подписан в рамках состоявшегося в Москве двухдневного международного форума "Экология" — одной из ведущих общественных площадок, во многом определяющей государственную политику в сфере окружающей среды. В этом году участниками форума стали более тысячи представителей из 75 регионов России и 10 иностранных государств. Ключевыми темами дискуссионных площадок стали воздействие промышленности на окружающую среду, внедрение природоохранных технологий, в том числе, в энергетике, развитие экологического просвещения и экотуризма и других.

"В настоящее время наш регион является одним из лидеров в стране по соблюдению стандартов экологии. Именно в Смоленской области мы первыми в Российской Федерации создали лесопарковый зеленый пояс областного центра площадью более 388 гектаров", — сказал губернатор области Алексей Островский.

В пресс-службе отметили, что подписанный документ, в частности, предусматривает взаимодействие администрации области и АНО "Общественный форум "ЭКОЛОГИЯ" в части организации экологических и природоохранных экспедиций, развития волонтерского движения в данной сфере, привлечения инвестиций в экологические проекты, а также совершенствования государственного управления, администрирования и контроля в сфере экологии. Регион, помимо этого, сможет подавать свои предложения для включения в ежегодную "Итоговую общественную резолюцию по вопросам экологического развития Российской Федерации".

"Для субъектов Федерации очень важно, чтобы была единая площадка, где могли бы вырабатываться общефедеральные решения, которые мы бы воплощали в жизнь в рамках выполнения поручений руководства страны, принятия на уровне регионов тех или иных нормативных актов, способствующих обеспечению экологической безопасности", — сказал Островский, оценивая работу форума.

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