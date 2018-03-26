Работы по укреплению берегов Рыбинского водохранилища завершат в 2019 году

ВОЛОГДА, 26 мар — РИА Новости, Виктория Смирнова. Укрепление берегов Рыбинского водохранилища в Череповецком районе Вологодской области завершат в 2019 году, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Виктор Рябишин.

Общая стоимость проекта, реализация которого началась в прошлом году, составляет 125,5 миллиона рублей. В 2017 году федеральный бюджет выделил 21,1 миллиона рублей, еще 6 миллионов — областной. В этом году на берегоукрепление направлены 38,8 миллиона рублей: 29,9 миллиона рублей — средства федерального бюджета и 8,9 миллионов рублей — областной казны.

Всего на Рыбинском водохранилище запланировано укрепить более двух километров береговой линии: у деревни Вичелово — 1,785 тысяч метров, у деревни Костяевка — 630 метров.

"Необходимость этих работ вызвана множеством факторов, негативно влияющих на береговую полосу водоема. В их числе — колебания уровня воды, волны от ветра и судов. Кроме того, в 2012 году в адрес правительства области поступило обращение жителей о подтоплении паводком дачного кооператива у деревни Вичелово", — пояснил Рябишин.

По словам местных жителей, береговая линия ежегодно размывается примерно на два метра.

В пресс-службе губернатора пояснили, что остановить наступление водоема планируется с помощью габионов — конструкций, напоминающих ящики, которые выполнены из оцинкованной сетки двойного кручения. В зависимости от рельефа высота габионов колеблется от полутора до двух с половиной метров. После установки на основание их с помощью экскаваторов или вручную заполняют камнями. Строителям понадобятся 15 тысяч кубометров камня и 14 тысяч кубометров песка. Камни для берегоукрепительных работ доставляют из карьеров района.

Замгубернатора добавил, что подобные работы запланированы и на других водных объектах области. Также решается проблема берегоукрепления реки Вологды, Сухоны в Великом Устюге. На реке Леденьге в Бабушкинском районе берегоукрепление завершилось в прошлом году.