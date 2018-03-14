"Газпром нефть" передала Омской области мобильную эколабораторию

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Компания "Газпром нефть" передала Омской области, создающей современную систему экологического мониторинга, мобильную экологическую лабораторию, сообщает пресс- служба "Газпром нефти".
"Передвижная лаборатория обеспечит оперативный контроль за состоянием воздуха — все данные поступят в центр оперативного мониторинга. Машина будет круглосуточно контролировать жилые районы и промышленные предприятия, а также выезжать по жалобам", — сказал врио губернатора Омской области Александр Бурков, слова которого цитирует пресс-служба "Газпром нефти".
По словам генерального директора Омского нефтеперерабатывающего завода Олега Белявского, для предприятия важным принципом является прозрачность производственной деятельности.
"Мы первыми в промышленном секторе ставим цифровые системы мониторинга воздуха и способствуем развитию таких систем на уровне региона. Сегодня в Омской области создается высокотехнологичная система экологического мониторинга, и мы рады, что лаборатория, поможет оперативно выявлять источники загрязнений", — отметил Белявский.