"Газпром нефть" передала Омской области мобильную эколабораторию

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Компания "Газпром нефть" передала Омской области, создающей современную систему экологического мониторинга, мобильную экологическую лабораторию, сообщает пресс- служба "Газпром нефти".

Передвижная станция стоимостью 21 миллион рублей оснащена современными газоаналитическими системами, оборудованием для измерения уровня городского шума и автоматической метеостанцией. Ее технические характеристики позволяют выявлять в воздухе основные загрязняющие вещества, которые присутствуют в выбросах автотранспорта, промышленных предприятий и котельных. В лаборатории установлено компьютерное оборудование для оперативной обработки результатов и автоматической передачи данных в надзорные ведомства.

"Передвижная лаборатория обеспечит оперативный контроль за состоянием воздуха — все данные поступят в центр оперативного мониторинга. Машина будет круглосуточно контролировать жилые районы и промышленные предприятия, а также выезжать по жалобам", — сказал врио губернатора Омской области Александр Бурков, слова которого цитирует пресс-служба "Газпром нефти".

© Фото предоставлено пресс-службой "Газпром нефти" Мобильная экологическая лаборатория © Фото предоставлено пресс-службой "Газпром нефти" Мобильная экологическая лаборатория

По словам генерального директора Омского нефтеперерабатывающего завода Олега Белявского, для предприятия важным принципом является прозрачность производственной деятельности.

"Мы первыми в промышленном секторе ставим цифровые системы мониторинга воздуха и способствуем развитию таких систем на уровне региона. Сегодня в Омской области создается высокотехнологичная система экологического мониторинга, и мы рады, что лаборатория, поможет оперативно выявлять источники загрязнений", — отметил Белявский.