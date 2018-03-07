МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В праздничные выходные дни с 8 по 11 марта общероссийский фестиваль "Первозданная Россия", который проходит в Москве, завершит свою работу приятными подарками и розыгрышем призов, говорится в сообщении организаторов фестиваля.
"Всего несколько дней осталось у москвичей и гостей столицы, чтобы увидеть уникальные фотографии природы России. С 8 по 11 марта пройдет яркая финальная программа фестиваля "Первозданная Россия": "Женский день" на Фестивале. На площадке для посетителей пройдут розыгрыши призов",- отмечается в пресс-релизе.
В праздничный день 8 марта посетителей фестиваля ждет не только концерт, но и встречи с удивительными, талантливыми, профессиональными и яркими женщинами — журналистами, учеными, режиссерами и сценаристами.
Необычной станет встреча со съемочной командой фильма "Рожденные свободными". Все пришедшие на встречу узнают как снимался один из самых острых современных документальных фильмов, посвященных охране природы.
Создатели фильма: режиссер Гаянэ Петросян, автор идеи и соавтор сценария Татьяна Белей расскажут о том, как работали над фильмом от его замысла до воплощения, об интересных и опасных моментах съемок, о том, почему так важно поднимать проблемы содержания морских млекопитающих в неволе
Подробнее ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте фестиваля