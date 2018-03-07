МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В праздничные выходные дни с 8 по 11 марта общероссийский фестиваль "Первозданная Россия", который проходит в Москве, завершит свою работу приятными подарками и розыгрышем призов, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

"Всего несколько дней осталось у москвичей и гостей столицы, чтобы увидеть уникальные фотографии природы России. С 8 по 11 марта пройдет яркая финальная программа фестиваля "Первозданная Россия": "Женский день" на Фестивале. На площадке для посетителей пройдут розыгрыши призов",- отмечается в пресс-релизе.

В праздничный день 8 марта посетителей фестиваля ждет не только концерт, но и встречи с удивительными, талантливыми, профессиональными и яркими женщинами — журналистами, учеными, режиссерами и сценаристами.

На мастер-классах посетители смогут узнать о секретах журналистики — как писать о природе так, чтобы к вам в гости приехал президент, о тонкостях фотографии, а также пройдет встреча с пресс-секретарем заповедника "Оренбуржский" Наталией Судец.

Необычной станет встреча со съемочной командой фильма "Рожденные свободными". Все пришедшие на встречу узнают как снимался один из самых острых современных документальных фильмов, посвященных охране природы.

Создатели фильма: режиссер Гаянэ Петросян, автор идеи и соавтор сценария Татьяна Белей расскажут о том, как работали над фильмом от его замысла до воплощения, об интересных и опасных моментах съемок, о том, почему так важно поднимать проблемы содержания морских млекопитающих в неволе

Подробнее ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте фестиваля