"Газпром нефть" и Росприроднадзор определят стандарты мониторинга для НПЗ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" подписала с Росприроднадзором и Минкомсвязи РФ соглашение о взаимодействии в разработке стандартов к внедрению автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей, сообщается в пресс-релизе компании.

В соответствии с соглашением, подписанным в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи , Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти" станут опытными площадками для разработки единых федеральных требований к техническим решениям и методикам проектирования отраслевых систем мониторинга.Тестирование пройдет на двух установках. Газоанализаторы, смонтированные наних, будут в онлайн-режиме передавать данные в надзорные ведомства. Результаты испытаний лягут в основу правительственных нормативов оснащения автоматизированными системами мониторинга воздуха (АСМВ) всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

"Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому впервые в России данные системы мониторинга воздуха с наших нефтеперерабатывающих заводов в Москве и Омске будут в автоматическом режиме передаваться в Росприроднадзор. "Газпром нефть" пригласили в этот пилотный проект с учетом опыта компании по созданию передовой системы мониторинга атмосферы на Московском НПЗ. Мы будем рады, если результаты нашей работы станут полезны при выработке общеотраслевых стандартов таких систем", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.

Как отметил на церемонии подписания глава Росприроднадзора Артем Сидоров, на Омском НПЗ будет установлена АСМВ, аналогичная системе, работающей наМосковском НПЗ.

"Эти пилотные проекты помогут нам сформировать стандарты, которые позволят в ближайшие годы внедрить системы автоматического контроля выбросов в атмосферу на российских предприятиях, которые должны перейти на наилучшие доступные технологии (НДТ)", — цитируются в пресс-релизе слова Сидорова.