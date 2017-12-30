В Карелии откроют национальный парк

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национального парка "Ладожские шхеры" в Карелии, сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.

"Сейчас коллеги сообщили, что Дмитрий Анатольевич подписал еще одно постановление о создании национального парка "Ладожские шхеры" в Карелии. Тем самым мы создаем режим охраны для уникального ландшафта по берегам крупнейшего в Европе озера", — написал Донской в своем аккаунте в Facebook

По его словам, острова Ладожского озера и прибрежные территории обладают уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия. Также в озере водится ладожская кольчатая нерпа, и нацпарк сохранит место ее обитания.

"В целом это, несомненно, рекорд последних почти 20 лет. В Год экологии и особо охраняемых природных территорий наша заповедная сеть пополнилась четырьмя объектами. И еще по трём решение будет принято в ближайшее время, хоть уже и в 2018 году — все проекты постановлений прошли согласование и внесены в правительство", — добавил министр.