В столице Ингушетии пройдет масштабная экологическая акция

МАГАС, 15 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Власти столицы Ингушетии Магаса решили провести общегородской субботник в рамках Года экологии,сообщил РИА Новости в пятницу мэр города Беслан Цечоев.

"Акция пройдет завтра утром. В рамках субботника запланирована санитарная уборка территорий города: дорог, аллей, скверов, дворовых территорий и свалок вокруг города. Я уверен, что только совместная работа с горожанами, поможет придать городу красивый и цветущий вид. Субботник имеет некоторое воспитательное, патриотическое значение", отметил Цечоев.

Градоначальник сообщил, что для желающих принять участие в субботнике будет работать контактный телефон "горячей" линии 8-800-250-19-94 по информированию о местах выдачи инвентаря во всех микрорайонах Магаса. Все участники будут обеспечены необходимыми инструментами и

материалами, на местах будут организованы пункты питания.

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