Русгидро: строительство гидроузла на Самуре поможет сохранить Самурский лес

МАХАЧКАЛА, 1 дек — РИА Новости. Директор дагестанского филиала компании "Русгидро" Тимур Гамзатов считает, что строительство гидроузла на реке Самур решит множество трудностей, в том числе проблему с водоснабжением южных районов республики, а также сохранит уникальный реликтовый Самурский лес.
"На сегодняшний день в инвестпрограмме компании не запланировано строительство новых генерирующих объектов в республике, но проектные институты страны активно изучали потенциал наших рек, начиная с 60-х годов. Есть интересные разработки и на реке Сулак, на которой сейчас стоят практически все наши крупные станции, и на реке Самур, которая с точки зрения освоения потенциала может быть даже более интересна", — цитирует Гамзатова дагестанский филиал "Русгидро".
По словам директора филиала, в отличие от Сулака, сток реки Самур незарегулирован, именно поэтому ежегодно до 30% воды в паводковый период просто уходит в море, а малые ГЭС на притоках Самура не в состоянии аккумулировать эту воду, поскольку не имеют своих водохранилищ.
Он отметил, что принятие решения о новом строительстве должно основываться на совокупности факторов, таких как экономическая эффективность объекта, наличие инвесторов и его значение для развития территорий.