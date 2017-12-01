Русгидро: строительство гидроузла на Самуре поможет сохранить Самурский лес

МАХАЧКАЛА, 1 дек — РИА Новости. Директор дагестанского филиала компании "Русгидро" Тимур Гамзатов считает, что строительство гидроузла на реке Самур решит множество трудностей, в том числе проблему с водоснабжением южных районов республики, а также сохранит уникальный реликтовый Самурский лес.

Проблема сохранения Самурского леса уже долгое время стоит остро. С 2013 года жители села Самур несколько раз выступали против выкачки воды из-под уникального реликтового Самурского леса. По словам местных жителей, таким образом власти обеспечить водой Дербент и Избербаш.

"На сегодняшний день в инвестпрограмме компании не запланировано строительство новых генерирующих объектов в республике, но проектные институты страны активно изучали потенциал наших рек, начиная с 60-х годов. Есть интересные разработки и на реке Сулак, на которой сейчас стоят практически все наши крупные станции, и на реке Самур, которая с точки зрения освоения потенциала может быть даже более интересна", — цитирует Гамзатова дагестанский филиал "Русгидро".

По словам директора филиала, в отличие от Сулака, сток реки Самур незарегулирован, именно поэтому ежегодно до 30% воды в паводковый период просто уходит в море, а малые ГЭС на притоках Самура не в состоянии аккумулировать эту воду, поскольку не имеют своих водохранилищ.

"Поэтому строительство гидроузла на реке Самур позитивно скажется на состоянии дельты реки и поможет решить очень много иных проблем. К примеру, кроме выработки электроэнергии, водохранилище решит вопрос с водоснабжением южных районов Дагестана, орошением сельхозземель, а также с сохранением Самурского леса, который как раз страдает от нехватки водных ресурсов, а ресурсы эти есть, и этого объема более чем достаточно, чтобы предотвратить возможные экологические проблемы", — подчеркнул Гамзатов.

Он отметил, что принятие решения о новом строительстве должно основываться на совокупности факторов, таких как экономическая эффективность объекта, наличие инвесторов и его значение для развития территорий.

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