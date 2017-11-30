Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
18:0330.11.2017
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Экопроект, победивший в подмосковной ярмарке, реализуют до конца года

МОСКВА, 30 ноя — РИА Недвижимость. Проект-победитель Ярмарки экопроектов Московской области будет реализован до конца года, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Мобильное приложение для определения чистоты атмосферного воздуха "Эковизор", разработанное в Красноярске будет внедрено до конца декабря. Проект стал победителем в номинации "Зеленый интеллект".

Председатель жюри, первый заместитель генерального директора — главный инженер Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов, подводя итоги экоярмкарки, отметил, что главным условием при отборе победителей была возможность немедленного тиражирования проекта.

"Нам срочно необходимо внедрять готовые технологии, поэтому отбор был таким жестким", — сказал Куликов.

В номинации "Зеленая экономика" четыре победителя: блочно-модульные очистные сооружения сточных вод от НПО "Акваинж" (г. Санкт-Петербург), производство органических удобрений из иловых осадков (Латвия), альтернативный источник энергии — биогазовая установка (г. Москва) и проект утилизации иловых осадков коммунальных сооружений (г. Москва).

Новый тематический поезд метро Год экологии в электродепо Красная Пресня
© РИА Новости / Антон Денисов
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В номинации "Экотерритория" победил проект защиты природных объектов от воздействия биогенных и техногенных загрязнений (г. Москва).
В номинации "Взгляд из будущего" единственный победитель — интерактивное школьное пособие по устойчивому развитию территорий "Экополис".

В номинации "Вторая жизнь" победителями стали комплекс по производству компостов и искусственных почвогрунтов (г. Красногорск), разработка технологии и изготовление оборудования для переработки бытовых отходов с получением вторичного сырья и товарной продукции (г. Екатеринбург), технологии утилизации автошин (г. Москва).

В номинации "Вечный двигатель" победитель не выбран, участникам предложено доработать проекты и принять участие в следующей ярмарке экопроектов в 2018 году.

По словам Куликова, в ближайшее время будут разработаны специальные технологии поддержки экопроектов, а само мероприятие в 2018 году выйдет на федеральный уровень.

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