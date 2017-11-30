Ярмарка экопроектов Подмосковья будет выведена на федеральный уровень

МОСКВА, 30 ноя — РИА Недвижимость. Ярмарка экологических проектов Подмосковья будет выведена на федеральный уровень, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Мы поддержали инициативу вывести ярмарку экопроектов на федеральный уровень и обратились в Росприроды с этим предложением", — сказал Коган во время пленарном сессии на II Ярмарке экологических проектов Московской области.

Ярмарка экопроектов проходит в регионе с 2016 года. Цель мероприятия — выявить наиболее эффективные идеи и стартапы в сфере экологии и поддержать их внедрение в Подмосковье. После предварительного отбора в ярмарке принимают участие 72 организаций и групп разработчиков из 30 городов России.

Победители определятся по шести номинациям: "Экотерритория", "Зеленая экономика", "Вторая жизнь", "Вечный двигатель", "Зеленый интеллект", "Взгляд из будущего". Лучшие экопроекты Подмосковья поддержат инвесторы.

Коган отметил, что реализация экопроектов-победителей ярмарки позволит удешевить технологии очистки сточных вод и процесс утилизации отходов в десятки раз.

2017 год объявлен Годом экологии в России. Приоритетными задачами в этот период становится формирование зеленой экономики, создание современной сферы обращения с отходами, развитие и внедрение зеленых технологий, реализация экологических образовательных программ и формирование культуры экологического поведения.