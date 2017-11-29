Власти Югры готовы сотрудничать с партнерами из ФРГ в переработке отходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовы сотрудничать с германскими партнерами при организации в регионе площадок для переработки и утилизации твёрдых бытовых отходов, сообщила губернатор региона Наталья Комарова в рамках 10-й российско-германской сырьевой конференции в Петербурге.

"У нас запланированы не менее пяти крупных муниципальных площадок для мощностей, связанных с утилизацией отходов…, и мы готовы рассматривать предложения партнёров из Германии в этой области", — сказала она.

Как уточнила Комарова журналистам, по одной из этих площадок в районе Нефтеюганска региональные власти уже приняли решение о заключении концессионного соглашения для реализации проекта утилизации отходов. Еще по трём площадкам соглашения находятся "в высокой степени проработки".

Комарова отнесла к основным сложностям при реализации проектов, связанных с переработкой твёрдых бытовых отходов, длительный период перевода земель лесного фонда, которые преобладают в округе, в земли другой категории. По её словам, в автономном округе ежегодно образуется около 1 миллиона тонн промышленных отходов, а также твёрдых бытовых отходов.

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