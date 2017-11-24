Бурение скважин на полигоне "Кучино" планируют завершить до 15 декабря

МОСКВА, 24 ноя — РИА Недвижимость. Бурение скважин для откачки свалочного газа на полигоне "Кучино" планируют завершить до 15 декабря 2017 года, говорится в сообщении администрации городского округа Балашиха.
Как указывается в нем, с 27 ноября начнется соединение газовых скважин горизонтальными трубопроводами для подключения их к факельной установке. Скважины будут разделены на два сектора, их подключат к двух факелам, первый из которых привезут на полигон до 1 декабря.
"К первому факелу будут подключены 15 скважин, а ко второму факелу будут подключены остальные скважины. Первая установка будет откачивать до 500 кубических метров свалочного газа в час, а вместе со второй они будут откачивать около 2,5 тысячи кубических метров свалочного газа в час", — отметил Кайзер.
Экстренные работы по дегазации полигона начаты по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после жалоб жителей на неприятный запах. На работы из бюджета Московской области выделено более 200 миллионов рублей. Полигон был закрыт 23 июня после "Прямой линии" с президентом России.