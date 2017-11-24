Мусорный полигон Кучино в Балашихе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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17:3724.11.2017
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Бурение скважин на полигоне "Кучино" планируют завершить до 15 декабря

МОСКВА, 24 ноя — РИА Недвижимость. Бурение скважин для откачки свалочного газа на полигоне "Кучино" планируют завершить до 15 декабря 2017 года, говорится в сообщении администрации городского округа Балашиха.

Мусорный полигон Кучино в Балашихе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Основной этап рекультивации полигона "Кучино" начнут в марте 2018 г
"Все буровые работы мы планируем закончить до 15 декабря. На сегодняшний день уже пробурены 15 скважин, начали бурить 16-ю. Работают две бурильные установки. Каждая установка делает в сутки одну полную скважину, которую мы сразу обустраиваем", — сказал генеральный директор компании-подрядчика "Экоком" Оливер Кайзер, слова каторого приводятся в сообщении.

Как указывается в нем, с 27 ноября начнется соединение газовых скважин горизонтальными трубопроводами для подключения их к факельной установке. Скважины будут разделены на два сектора, их подключат к двух факелам, первый из которых привезут на полигон до 1 декабря.
"К первому факелу будут подключены 15 скважин, а ко второму факелу будут подключены остальные скважины. Первая установка будет откачивать до 500 кубических метров свалочного газа в час, а вместе со второй они будут откачивать около 2,5 тысячи кубических метров свалочного газа в час", — отметил Кайзер.

Мусорный полигон Кучино в Балашихе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Неприятные запахи с "Кучино" исчезнут после накрытия полигона пленкой
Работы по бурению скважин для откачки свалочного газа начались 10 ноября. Полностью систему утилизации свалочного газа планируется смонтировать до конца 2017 года. После запуска она будет работать круглосуточно. Всего система экстренной дегазации будет включать 55 скважин глубиной 30 метров. В марте 2018 года со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин. Тогда же будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию. Тело полигона покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.

Экстренные работы по дегазации полигона начаты по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после жалоб жителей на неприятный запах. На работы из бюджета Московской области выделено более 200 миллионов рублей. Полигон был закрыт 23 июня после "Прямой линии" с президентом России.

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