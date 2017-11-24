Второй символ Арктики: как в России появился День моржа
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"
10:0024.11.2017
(обновлено: 10:49 24.11.2017)
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Второй символ Арктики: как в России появился День моржа

Ежегодно 24 ноября в России отмечается День моржа. Цель праздника – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, вызывающим сокращение численности этого вида ластоногих.

В российских водах обитает три подвида моржа: атлантический, тихоокеанский и лаптевский. Последний занесен в Красную книгу Российской Федерации как вид второй категории – сокращающийся в численности. Атлантический подвид относится к третьей категории (редкие животные), поскольку обитает в местах наиболее активной экономической деятельности человека в Арктике, а также считается промысловым и добывается по квоте коренными жителями Чукотки.

Основную угрозу для моржей представляет изменение среды обитания – таяние льда, индустриальная активность и загрязнение окружающей среды в регионах обитания моржей, браконьерство.

Национальный парк «Русская Арктика»
© РИА Новости / Вера Костамо
Национальный парк "Русская Арктика"

Экологический праздник День моржа был учрежден в 2008 году по инициативе Совета по морским млекопитающим и Всемирного фонда дикой природы (WWF). О том, как появился этот праздник, проекту "Год экологии" РИА Новости рассказал Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие", один из инициаторов подготовки проекта регионального памятника  природы "Мыс Кожевникова" и праздника День моржа.

Эксперт напомнил, что в 2007 году на мысе Кожевникова в Чукотском море сформировалось одно из крупнейших береговых лежбищ тихоокеанских моржей – порядка 50 тысяч особей.

"Для местных жителей морж – такой же символ Арктики, как и белый медведь”, – отметил Виктор Никифоров.

По его словам, жители села Рыркайпий, которое находится рядом с лежбищем, сразу же организовали дежурства для охраны лежбища, не пуская  к моржам праздных зрителей, чтобы они не пугали животных. В следующем году совместно с экологами на мысе Кожевникова провели серию субботников, чтобы подготовить лежбища для тихоокеанских моржей.

Также в 2008 году по инициативе местных жителей экологами был подготовил проект регионального памятника  природы "Мыс Кожевникова", который был утвержден  правительством Чукотского  автономного округа  в декабре 2010 года.

Белые медведи обосновались рядом с чукотским поселением
© Татьяна Миненко
Белые медведи обосновались рядом с чукотским поселением
В том же году Виктор Никифоров предложил местным активистам организовать 24 ноября региональный праздник – День моржа.

"Конец осени – традиционная  пора, когда последние моржи покидают эти места, отправляясь на восток, на зимовку в южную часть Берингова моря.  Чтобы как-то отметить это событие, я предложил провести в клубе села специальный  вечер и рассказать о моржах.  Праздник так и предложил  назвать – День моржа. О встрече написали СМИ, праздник приобрел популярность. Сегодня, спустя девять лет, его активно отмечают  в других арктических регионах, он попал во все календари", – рассказал Виктор Никифоров.

Напомним, что этой осенью лежбище у села Рыркайпий привлекло белых медведей, в результате погибло нескольких сотен моржей. 

10 интересных фактов о моржах
© РИА Новости / Вера КостамоМоржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Среди ластоногих моржи уступают только морским слонам. Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 килограммов и достигает длины 1,2 метра.Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Среди ластоногих моржи уступают только морским слонам. Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 килограммов и достигает длины 1,2 метра.
© РИА Новости / Вера Костамо
Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Среди ластоногих моржи уступают только морским слонам. Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 килограммов и достигает длины 1,2 метра.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"В дикой природе моржи живут около 30 лет. Самки начинают давать потомство в возрасте 7–8 лет и обычно раз в три года рожают одного детеныша, который остается с матерью около двух лет. Беременность длится 15 месяцев.В дикой природе моржи живут около 30 лет. Самки начинают давать потомство в возрасте 7–8 лет и обычно раз в три года рожают одного детеныша, который остается с матерью около двух лет. Беременность длится 15 месяцев.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"
В дикой природе моржи живут около 30 лет. Самки начинают давать потомство в возрасте 7–8 лет и обычно раз в три года рожают одного детеныша, который остается с матерью около двух лет. Беременность длится 15 месяцев.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие""Морж" в переводе с древнегреческого означает "ходящий на зубах". Чтобы вытащить из воды массивное тело, морж цепляется бивнями за твердую поверхность льда. Бивни на самом деле представляют собой длинные клыки весом до 5 килограммов. Моржи используют бивни во время драк и для защиты от хищников.Морж в переводе с древнегреческого означает ходящий на зубах. Чтобы вытащить из воды массивное тело, морж цепляется бивнями за твердую поверхность льда. Бивни на самом деле представляют собой длинные клыки весом до 5 килограммов. Моржи используют бивни во время драк и для защиты от хищников.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"
"Морж" в переводе с древнегреческого означает "ходящий на зубах". Чтобы вытащить из воды массивное тело, морж цепляется бивнями за твердую поверхность льда. Бивни на самом деле представляют собой длинные клыки весом до 5 килограммов. Моржи используют бивни во время драк и для защиты от хищников.
© РИА Новости / Илья ТиминЛетом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.
© РИА Новости / Илья Тимин
Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.
© РИА Новости / Вера КостамоНеповоротливые на суше, моржи очень подвижны в воде. Ласты моржей очень гибкие и напоминают руки с пятью пальцами. Когтями задних ласт морж может почесать шею.Неповоротливые на суше, моржи очень подвижны в воде. Ласты моржей очень гибкие и напоминают руки с пятью пальцами. Когтями задних ласт морж может почесать шею.
© РИА Новости / Вера Костамо
Неповоротливые на суше, моржи очень подвижны в воде. Ласты моржей очень гибкие и напоминают руки с пятью пальцами. Когтями задних ласт морж может почесать шею.
© РИА Новости / Вера КостамоУ моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка. Эти хищники в основном охотятся на детенышей моржей.У моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка. Эти хищники в основном охотятся на детенышей моржей.
© РИА Новости / Вера Костамо
У моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка. Эти хищники в основном охотятся на детенышей моржей.
© РИА Новости / Вера КостамоМоржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Охотятся моржи с помощью усов – вибрисс, – прощупывая ими морское дно.Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Охотятся моржи с помощью усов – вибрисс, – прощупывая ими морское дно.
© РИА Новости / Вера Костамо
Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Охотятся моржи с помощью усов – вибрисс, – прощупывая ими морское дно.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"Большую часть времени моржи проводят на берегу. Под водой они могут находится до 30 минут, прежде чем им понадобится вдохнуть. На суше моржи стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей.Большую часть времени моржи проводят на берегу. Под водой они могут находится до 30 минут, прежде чем им понадобится вдохнуть. На суше моржи стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"
Большую часть времени моржи проводят на берегу. Под водой они могут находится до 30 минут, прежде чем им понадобится вдохнуть. На суше моржи стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"Под воздействием солнечных лучей шкура моржей окрашивается в розовый цвет – это эффект от расширения кровеносных сосудов.Под воздействием солнечных лучей шкура моржей окрашивается в розовый цвет – это эффект от расширения кровеносных сосудов.
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"
Под воздействием солнечных лучей шкура моржей окрашивается в розовый цвет – это эффект от расширения кровеносных сосудов.
© РИА Новости / Илья ТиминНа Севере моржи являются объектом охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.На Севере моржи являются объектом охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.
© РИА Новости / Илья Тимин
На Севере моржи являются объектом охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.
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