Второй символ Арктики: как в России появился День моржа

Ежегодно 24 ноября в России отмечается День моржа. Цель праздника – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, вызывающим сокращение численности этого вида ластоногих.

В российских водах обитает три подвида моржа: атлантический, тихоокеанский и лаптевский. Последний занесен в Красную книгу Российской Федерации как вид второй категории – сокращающийся в численности. Атлантический подвид относится к третьей категории (редкие животные), поскольку обитает в местах наиболее активной экономической деятельности человека в Арктике, а также считается промысловым и добывается по квоте коренными жителями Чукотки.

Основную угрозу для моржей представляет изменение среды обитания – таяние льда, индустриальная активность и загрязнение окружающей среды в регионах обитания моржей, браконьерство.

Экологический праздник День моржа был учрежден в 2008 году по инициативе Совета по морским млекопитающим и Всемирного фонда дикой природы (WWF). О том, как появился этот праздник, проекту "Год экологии" РИА Новости рассказал Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие", один из инициаторов подготовки проекта регионального памятника природы "Мыс Кожевникова" и праздника День моржа.

Эксперт напомнил, что в 2007 году на мысе Кожевникова в Чукотском море сформировалось одно из крупнейших береговых лежбищ тихоокеанских моржей – порядка 50 тысяч особей.

"Для местных жителей морж – такой же символ Арктики, как и белый медведь”, – отметил Виктор Никифоров.

По его словам, жители села Рыркайпий, которое находится рядом с лежбищем, сразу же организовали дежурства для охраны лежбища, не пуская к моржам праздных зрителей, чтобы они не пугали животных. В следующем году совместно с экологами на мысе Кожевникова провели серию субботников, чтобы подготовить лежбища для тихоокеанских моржей.

Также в 2008 году по инициативе местных жителей экологами был подготовил проект регионального памятника природы "Мыс Кожевникова", который был утвержден правительством Чукотского автономного округа в декабре 2010 года.

В том же году Виктор Никифоров предложил местным активистам организовать 24 ноября региональный праздник – День моржа.

"Конец осени – традиционная пора, когда последние моржи покидают эти места, отправляясь на восток, на зимовку в южную часть Берингова моря. Чтобы как-то отметить это событие, я предложил провести в клубе села специальный вечер и рассказать о моржах. Праздник так и предложил назвать – День моржа. О встрече написали СМИ, праздник приобрел популярность. Сегодня, спустя девять лет, его активно отмечают в других арктических регионах, он попал во все календари", – рассказал Виктор Никифоров.

Напомним, что этой осенью лежбище у села Рыркайпий привлекло белых медведей, в результате погибло нескольких сотен моржей.