Из якутского питомника выпущены 30 лесных бизонов

ЯКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Тридцать особей лесных бизонов выпущены в естественную среду обитания Из питомника "Тымпынай", находящегося на территории природного парка "Синяя" в Горном районе Якутии, сообщил РИА Новости министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.
"На евразийском континенте ареал бизонов есть только у нас в республике. Мы довольно давно ведём кропотливую работу по возрождению популяции этих древних животных на территории Якутии, которая считается их исторической родиной. По оценкам учёных, здесь они жили более двадцати тысяч лет назад, пока не начали вымирать. Многие специалисты, учёные, преданные своему делу, провели труднейшую работу по перевозке и адаптации лесных бизонов в Якутии", — написал в "Инстаграм" глава Якутии Егор Борисов.
Питомник лесных бизонов "Тымпынай" был создан в 2009 году в рамках реализации программы "Реакклиматизация лесного бизона в таежной зоне Якутии".