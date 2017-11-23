Из якутского питомника выпущены 30 лесных бизонов

ЯКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Тридцать особей лесных бизонов выпущены в естественную среду обитания Из питомника "Тымпынай", находящегося на территории природного парка "Синяя" в Горном районе Якутии, сообщил РИА Новости министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

Лесной бизон — исчезающий вид, занесенный в Международную Красную книгу. На сегодняшний день этот вид животных сохранился лишь в заповедниках Канады и США. В 2006 году в Якутсию из канадского национального парка Элк-Айленд было завезено стадо из тридцати лесных бизонов. Природно-климатические условия Центральной Якутии подходят для их обитания, что позволяет выпускать животных в естественную среду и создавать новые места обитания бизонов на территории республики.

"На евразийском континенте ареал бизонов есть только у нас в республике. Мы довольно давно ведём кропотливую работу по возрождению популяции этих древних животных на территории Якутии, которая считается их исторической родиной. По оценкам учёных, здесь они жили более двадцати тысяч лет назад, пока не начали вымирать. Многие специалисты, учёные, преданные своему делу, провели труднейшую работу по перевозке и адаптации лесных бизонов в Якутии", — написал в "Инстаграм" глава Якутии Егор Борисов.

Питомник лесных бизонов "Тымпынай" был создан в 2009 году в рамках реализации программы "Реакклиматизация лесного бизона в таежной зоне Якутии".

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