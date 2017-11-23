Экологические сказки "Хранимиры" получили спецприз международного фестиваля

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Серия экологических сказок "Хранимиры" была отмечена специальным призом на XXII Международном фестивале экологических фильмов "Зеленый взгляд", участникам фестиваля подарили книги из данной серии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Проект "Хранимиры" министерства экологии и природопользования Московской области награжден специальным призом XXII международного фестиваля экологических фильмов "Зеленый взгляд". Серия книг отмечена организаторами "За значительный вклад в экологическое воспитание детей". Фестиваль открылся 21 ноября в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автор сказок Елена Журек рассказала о проекте, а также подарила книги участникам фестиваля.

"Серия экологических сказок появилась как проект года экологии в Подмосковье. Дети с интересом восприняли сказки, они интуитивно понимают миссию хранимиров, сопереживают им и хотят быть на них похожими. В итоге проект стал шире книг, проходит множество мероприятий, вышли аудиокниги, написана пьеса", — пояснил министр экологии и природопользования Александр Коган.

Как отмечается в материале, на фестиваль "Зеленый взгляд" прислали 215 экологических фильмов из 49 стран. Отдельная конкурсная программа посвящена экологическим фильмам, снятым с участием детей. Для конкурсной программы отобраны 33 короткометражки, среди которых комедии, триллеры, фантастика, репортажи, фильмы-путешествия, анимация и даже сериал.