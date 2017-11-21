Станция метро "Курская" на день превратилась в мобильный кинотеатр

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более семи тысяч человек смогут посмотреть фильм "Заповедные жемчужины России" в мобильном кинотеатре, который работает во вторник на станции метро "Курская", сообщила начальник службы внешних связей московского метрополитена Гаянэ Асадова.
Она отметила, что на этом сюрпризы в Год экологии от метрополитена не закончатся — в конце ноября будет запущен тематический поезд, в оформлении которого будут использованы фотографии заповедных мест России. Целый год его пассажиры смогут также с помощью специального QR-кода скачивать информацию о красотах, которыми богата Россия.
"Кинотеатр в метро — необычный формат. Пассажир метро не просто смотрит фильм, а с помощью формата 360 градусов действительно погружается в мир природы. Всего за десять минут вы побываете на реке Лене и увидите Ленские столбы, заглянете в дельту Волги, насладитесь красотами Кольского полуострова",- рассказал фотограф, путешественник и один из создателей фильма Антон Агарков.
Фильм создан цифровым издательством Planetpics по заказу министерства природных ресурсов и экологии РФ. Показ организован энциклопедией природы Plantepics.com, которая будет запущена в конце ноября 2017 года.