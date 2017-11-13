Волга. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
18:2913.11.2017
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Комитет Госдумы поддержал выделение средств на сохранение Волги

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку единороссов к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, которая предусматривает направление около 3 миллиардов рублей на сохранение реки Волга и предотвращение ее загрязнения.

Волга. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Васильев
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"Это прямое поручение президента, и соответствующие средства также предложено найти в рамках второго чтения", — напомнил глава комитета Андрей Макаров. "В 2018 году – 910 миллионов рублей, в 2019 году – более 1 миллиарда рублей, и в 2020 году – практически 1 миллиард рублей… Естественно, все это предлагается распределить по тем приоритетам, которые нужны для начала этой работы", — уточнил он.

"Мы понимаем, что на самом деле эта программа огромная, требующая огромных ресурсов. Но это средства, которые необходимы для того, чтобы в эту программу вступить", — подчеркнул депутат.

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© РИА Новости / Мария Плотникова
Абдулганиев: проделана огромная работа по сохранению Волги
Бюджетный комитет также поддержал поправку, внесенную депутатами от "Единой России", об увеличении расходов бюджета на финансирование приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" до уровня 2017 года, то есть до 25 миллиардов рублей. "У нас с вами в проекте бюджета в первом чтении 25 миллиардов рублей были доведены только в рамках 2018 года. А на 2019 и 2020 годы стояли средства — 5 миллиардов рублей. Соответственно, ко второму чтению предлагается увеличить указанную сумму и в 2019, и в 2020 году на 20 миллиардов рублей", — пояснил Макаров.

"Проект "Формирование комфортной городской среды", который поддержал президент, реализуется, уже очень многое сделано, все территории подготовили программы комплексного развития городской среды. Нам крайне важно было направить дополнительные средства в этом году и в перспективе 2019 и 2020 годов", — пояснил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он также напомнил, что одна из внесенных единороссами поправок была направлена на развитие лесного хозяйства. "Предлагается добавить 4,3 миллиарда рублей в 2018 году, 4,4 миллиарда рублей в 2019 году, 5,4 миллиарда рублей в 2020 году", — отметил он. Данная поправка, как и другие, которые, по словам Неверова, направлены на выполнение социальных обязательств, также были поддержаны бюджетным комитетом в понедельник.

На берегах Волги и Камы
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Баширов З.Г.
Всего в заповеднике обитает более 50 видов зверей, 230 видов птиц, шесть видов пресмыкающихся, 11 видов амфибий, 41 вид рыб и несколько тысяч видов беспозвоночных животных
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Прохоров Е.В.
Также здесь растут более 600 видов водорослей, 207 видов мхов, четыре вида плаунов, шесть видов хвощей, 16 видов папоротников, пять видов хвойных и более 800 видов цветковых растений
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Бекмансуров Р.Н.
Орлан-белохвост - символ Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника
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Осень в Раифском лесу
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Прохоров Е.В.
На территории Волжско-Камского заповедника также расположился и дендрарий, основанный еще в 1921 году
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Прохоров Е.В.Кряква в Волжско-Камском заповедникеВолжско-Камский ГПЗ. Кряква
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Кряква в Волжско-Камском заповеднике
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Кабаны переходят брод
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Волжский берег
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Восход над Камой
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Доn Pеdrо
да уж...рассовать бюджетные деньги ,пардон бюджетный общак- у нас умеют наши "рулители"...
18:47
13.11.2017
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ivanovseva2016
Раздолье для воров.
18:44
13.11.2017
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Господин Гражданин
Главное куда вы их потратите. Ах да, "освоите"!
18:36
13.11.2017
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