МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку единороссов к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, которая предусматривает направление около 3 миллиардов рублей на сохранение реки Волга и предотвращение ее загрязнения.

"Это прямое поручение президента, и соответствующие средства также предложено найти в рамках второго чтения", — напомнил глава комитета Андрей Макаров. "В 2018 году – 910 миллионов рублей, в 2019 году – более 1 миллиарда рублей, и в 2020 году – практически 1 миллиард рублей… Естественно, все это предлагается распределить по тем приоритетам, которые нужны для начала этой работы", — уточнил он.

"Мы понимаем, что на самом деле эта программа огромная, требующая огромных ресурсов. Но это средства, которые необходимы для того, чтобы в эту программу вступить", — подчеркнул депутат.

Бюджетный комитет также поддержал поправку, внесенную депутатами от "Единой России", об увеличении расходов бюджета на финансирование приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" до уровня 2017 года, то есть до 25 миллиардов рублей. "У нас с вами в проекте бюджета в первом чтении 25 миллиардов рублей были доведены только в рамках 2018 года. А на 2019 и 2020 годы стояли средства — 5 миллиардов рублей. Соответственно, ко второму чтению предлагается увеличить указанную сумму и в 2019, и в 2020 году на 20 миллиардов рублей", — пояснил Макаров.

"Проект "Формирование комфортной городской среды", который поддержал президент, реализуется, уже очень многое сделано, все территории подготовили программы комплексного развития городской среды. Нам крайне важно было направить дополнительные средства в этом году и в перспективе 2019 и 2020 годов", — пояснил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он также напомнил, что одна из внесенных единороссами поправок была направлена на развитие лесного хозяйства. "Предлагается добавить 4,3 миллиарда рублей в 2018 году, 4,4 миллиарда рублей в 2019 году, 5,4 миллиарда рублей в 2020 году", — отметил он. Данная поправка, как и другие, которые, по словам Неверова, направлены на выполнение социальных обязательств, также были поддержаны бюджетным комитетом в понедельник.