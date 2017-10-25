Несмотря на то что самый восточный регион России – Чукотка, именно с Приморьем связаны наши представления о том самом Дальнем Востоке. Владивосток – это точка на карте, в которую упирается самая длинная железная дорога в мире – Транссибирская магистраль, а суша здесь встречается с Тихим океаном.

Столица Приморья – город красивых мостов и многочисленных сопок, но если добравшийся сюда турист решит подробнее изучить окрестности, его ждет немало природных чудес и настоящих открытий.