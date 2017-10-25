Чтобы попасть из Москвы во Владивосток, нужно преодолеть почти 6,5 тысячи километров и семь часовых поясов – даже побережье Канады находится ближе. Длительное путешествие окупается с лихвой: цветущие лотосы, живописные сопки и пляжи, гремучая смесь уссурийской тайги и тропического леса – вот такой коктейль ждет туристов в Приморье.
25 октября Приморский край отмечает День рождения, поэтому предлагаем вам познакомиться с уникальными природными объектами региона.
Несмотря на то что самый восточный регион России – Чукотка, именно с Приморьем связаны наши представления о том самом Дальнем Востоке. Владивосток – это точка на карте, в которую упирается самая длинная железная дорога в мире – Транссибирская магистраль, а суша здесь встречается с Тихим океаном.
Столица Приморья – город красивых мостов и многочисленных сопок, но если добравшийся сюда турист решит подробнее изучить окрестности, его ждет немало природных чудес и настоящих открытий.
Берег бескрайней страны
Приморский колорит неразрывно связан с морем: свежие морские гребешки и фестивали крабов, песчаные и галечные пляжи, утесы и острова, поросшие разнотравьем мысы с одинокими фигурами маяков, укутанных утренним туманом... Неудивительно, что «морских» достопримечательностей здесь предостаточно.
Побережье Приморского края изрезано многочисленными бухтами и мысами, пологими и крутыми уступами спускающимися к заливу Петра Великого. На юго-западе Приморья, в Хасанском районе, расположен полуостров Гамова с одноименным мысом. Судоходство в этом районе было очень опасным из-за сильного ветра и тумана, поэтому в самом начале ХХ века здесь построили маяк. Маяк Гамова функционирует и сегодня и служит навигационным ориентиром для судов.
Ближайший к мысу Гамова населенный пункт – Зарубино или Андреевка. Добраться сюда можно междугородним автобусом. Кстати, здесь находится еще одно брендовое место Приморья – пляж «Черные пески». Пляж покрыт крупным вулканическим песком, который считается лечебным. В окрестностях поселка Зарубино множество уникальных природных ландшафтов с растениями, характерными для разных климатических поясов. Это популярное место летнего отдыха.
Севернее по побережью расположен живописный мыс Брюса. Он находится в 9 километрах от поселка Славянка.
Крутые обрывы мыса сложены из базальтовых колонн, уходящих в море, – чем не знаменитая Дорога гигантов в Северной Ирландии?
Гуляя по холмистым полянам, поросшим высокой травой, можно любоваться островами залива. Если вам посчастливится побывать здесь под вечер, не упустите шанс насладиться ярким приморским закатом и быстро опускающимися южными сумерками.
Природная архитектура базальтовых колонн на мысе Брюса дополнена рукотворным произведением – в начале ХХ века здесь построили маяк, который функционирует до сих пор.
Чтобы посетить мыс Брюса, необходимо добраться до Славянки автобусом или паромом из Владивостока. Дорога от центра поселка до мыса на автомобиле займет около получаса, в Славянке можно взять такси.
Еще один мыс с маяком расположен недалеко от Находки – это Поворотный. Суровый мыс разделяет восточное и южное побережья Приморья. Маяк здесь был построен во второй половине XIX века и считается образцом военно-морской архитектуры того времени. Это трехъярусное сооружение венчает купол в виде свечи.
Необычное место есть на самом юге Приморского края, в Хасанском районе: на приграничной с КНДР территории раскинулось кладбище корейских лодок. Это арестованные северокорейские шхуны, владельцев которых задержали за незаконное пересечение границы территориальных вод. Лодки загнали на берег для временного хранения, где они и остались навсегда. Так на побережье Хасанского района образовалась целое кладбище деревянных и железных судов – как почти целых, так и едва угадываемых среди дюн остовов.
Сегодня этот многокилометровый пляж с чистым белым песком, на котором нашли приют десятки лодок, является местом паломничества фотографов и блогеров. Однако для посещения приграничной зоны потребуется пропуск.
Острова лис и бохайцев
Самый большой остров Приморского края – Русский – не только площадка саммитов и форумов, но и излюбленное место пеших прогулок жителей Владивостока. Здесь обитает целая колония лис – рыжие красавицы не боятся выходить к людям и выпрашивать лакомства. На острове есть пляжи и базы отдыха, а с открытием моста через пролив Босфор Восточный добраться сюда из Владивостока можно обычным городским автобусом.
Один из самых живописных уголков острова – мыс Тобизина. Он знаменит скалами причудливой формы, образовавшимися за миллионы лет выветривания. К воде этот суровый каменистый мыс спускается низкой косой, разбитой на удивительные по форме плиты, похожие на геометрические фигуры. Необычный мыс заинтересовал геологов – по «срезам» здешних скал они изучали историю появления Приморья.
Еще один уникальный остров находится в северной части Японского моря – это остров Петрова. Несмотря на то что открыт и нанесен на карту этот небольшой островок был лишь в XIX веке, люди населяли его еще в VIII–III тысячелетиях до нашей эры, а позже он был резиденцией бохайских князей и пристанищем беглецов из Китая.
Остров Петрова – уголок реликтовой и эндемической флоры. Здесь сохранилась реликтовая тисовая роща – одна из немногих островных в мире, возраст деревьев достигает 200–300 лет. Здешние тисы ниже и изящнее материковых, с изогнутыми на ветрах стволами. Среди эндемиков Приморья на острове растут сосна корейская, дикий виноград и орхидеи. А еще здесь есть древний источник, священный для бохайцев: согласно поверью, он дарит красоту и молодость.
Остров Петрова входит в состав Лазовского заповедника, поэтому туристам необходимо получить разрешение на посещение в администрации заповедника в селе Лазо. Чтобы попасть на остров, нужно заказать экскурсию. Сезон экскурсий обычно начинается в июле и заканчивается в середине сентября.
Горные чертоги Сихотэ-Алиня
Большую часть Приморья занимает система горных хребтов Сихотэ-Алиня, именно она формирует географический облик края. Хребты и отдельно стоящие сопки занимают примерно 80% всей территорий. Даже неподготовленный турист без специального снаряжения сможет найти вершину по вкусу, чтобы взглянуть на Приморье свысока.
На берегу залива Находка расположена гора Сестра, возраст которой составляет более 250 миллионов лет. Этот пик играет роль естественной преграды для долины реки Партизанской от сильных морских ветров. Интересная особенность Сестры – ее форма: она является пирамидальной сопкой. Она каменистая, но порой на склонах встречаются кустарники, лужайки с брусникой, дикой жимолостью и земляникой.
По меркам Приморского края гора скромная – всего 318 метров, но отсюда открываются одни из самых живописных видов на Золотую долину, Японское море, устье реки Партизанской, окрестные пляжи, залив и город Находка, остров Лисий и бухту Врангеля.
На границе Партизанского и Шкотовского районов расположен хребет Большой Воробей с горой Воробей. Высота горы составляет внушительные 1230 метров, подъем по грунтовой дороге, которую пересекают мелкие ручьи, может занять около пяти часов. Попасть на вершину также можно на внедорожнике или квадроцикле.
В отличие от склона, на вершине практически нет деревьев, из-за чего там ветрено в любое время года. Добравшись до пика, туристы часто попадают в облако белого тумана, отсюда появилось второе название горы – Туманная. Если с погодными условиями повезло, то отсюда открывается прекрасный вид на Шкотовское плато, Ливадийский хребет и долину реки Суходол. Самые любопытные и зоркие смогут разглядеть сложный участок Транссибирской магистрали: железная дорога проходит горный хребет, чтобы попасть в Золотую долину.
Не так давно на Воробье располагалась небольшая метеорологическая станция, сейчас от нее остались лишь руины. Также на вершине можно найти деревянный крест, буддийскую каменную кладку и каменный кувшин, в который путники по традиции кладут монетки. Еще на горе Воробей стоит старая хижина, по легенде, в ней когда-то жил отшельник. Сейчас она служит путникам укрытием на случай непогоды.
Между Находкой и Партизанском находится хребет Чандолаз. Несколько миллионов лет назад он был самым крупным коралловым рифом древнего моря.
Сдвиг тектонических плит поднял его со дна океана и теперь это скальный массив с отвесными склонами.
С самой верхней точки Чандолаза открывается вид на Золотую долину и соседние пики гор Пржевальского. Летом хребет зарастает кустарниками, высокой густой травой и цветами.
Флора хребта весьма примечательна – здесь произрастает дуб зубчатый, непомерно огромные листья которого осенью становятся ярко-красными и долго не опадают. В России он растет только на Южных Курильских островах и здесь. А еще на Чандолозе произрастает восемь из десяти существующих в России видов кленов, белый орех и аралия маньчжурская, которую туристы называют чертовым дерево из-за острых шипов. Здесь встречается диморфант – редкое реликтовое листопадное дерево-медонос. Правда, увидеть его цветение непросто – оно случается лишь один раз в четыре года, в августе.
В розовом цвете
У японцев есть традиция любования цветением – ханами. Особенность праздника связана не только с необычной красотой цветущей сакуры, но и с кратковременным периодом ее цветения. Своеобразный квест, связанный с цветением, есть и в Приморском крае – это любование цветущими рододендронами и лотосами.
Весной уссурийская тайга окрашивается в волшебный розовый цвет: распускается местная сакура – рододендрон, в переводе с греческого «розовое дерево», а в народе – багульник. Этот цветок стал официальным символом Владивостока в 1994 году. В Приморском крае в естественной среде встречается восемь видов рододендрона, среди которых рододендроны даурский, остроконечный, сихотинский, рододендрон Шлиппенбаха и другие. Последний в России можно найти лишь здесь, в Хасанском районе, на сухих каменистых склонах южного Приморья. У рододендрона Шлиппенбаха крупные чисто белые или кремово-персиковые цветки размером 7–10 сантиметров.
Период цветения рододендрона плавающий и зависит от того, какая была зима. Бывает, что розово-лиловая дымка окутывает склоны сопок уже в марте, но в основном цветет рододендрон в апреле и вплоть до июня.
Вообще Приморье – удивительное место, иначе как еще объяснить, что в прошлом столетии посреди тайги, в Сихотэ-Алине, ботаники нашли необычную рощу реликтовых рододендронов Фори? Растение это субтропическое, а здесь прижилось среди местных елей. Увидеть рощу с белыми цветами – большая удача: этот рододендрон цветет не каждое лето.
Полюбоваться рододендронами в цвету можно в Ботаническому саду Владивостока, где с 2005 года проводят День рододендрона. Здесь представлена обширная коллекция растений этого семейства из разных стран – всего 45 видов и форм.
В естественной среде рододендроны растут на Дальнем Востоке от мыса Гамова в Японском море до мыса Дежнева в Беринговом проливе, даже на окрестных сопках Владивостока можно любоваться этими цветами.
В сезон местные турфирмы предлагают поездки к местам цветения рододендронов.
Еще один символ Приморья – лотос. Ежегодно его цветение привлекает множество туристов и фотографов. Лотосы украшают водоемы края с 20 июля до середины августа и бывают разных оттенков, от насыщенного розового до белоснежного. Листья цветка могут достигать 1 метра в диаметре.
Чтобы полюбоваться лотосами, не обязательно отправляться за тридевять земель – множество прудов и озер с этими цветами есть и в окрестностях Владивостока. На автобусе можно добраться до озерца в районе станции Океанская и Артемовской ГРЭС (поселок Артемовский). На междугороднем автобусе или пароме можно доехать до поселка Славянка, где в самом центре расположено небольшое искусственное озеро с лотосами.
Цветением лотосов вдали от городской суеты можно полюбоваться на Кронштадтском водохранилище в районе Спасска-Дальнего. В соседнем Кировском районе находится сразу три озера с лотосами, самое популярное из которых – в селе Луговое. Неподалеку от Лугового находится самое большое озеро Приморского края – Ханка. Небольшое озеро с лотосами есть прямо у трассы Ивановка – Арсеньев в селе Новогордеевка. Добраться до этих водоемов из Владивостока можно междугородними автобусами.
Одно из самых отдаленных и экзотических мест любования лотосами – озеро Гусиное на острове Путятина. Чтобы попасть на остров, необходимо доехать до Фокино на автобусе Владивосток – Находка, затем на маршрутке до поселка Дунай и далее паромом на остров Путятина. Долгий путь оправдан – на острове Путятина летом теплое и чистое море, красивые ландшафты, много грибов.
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