Без цвета и запаха: как в Москве очищают питьевую воду

Что происходит с питьевой водой, прежде чем она попадает в квартиры москвичей, рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин 13 октября посетил Рублевскую станцию водоподготовки, где был введен дополнительный блок озоносорбации, то есть совместного применения процессов озонирования и сорбции для очистки воды. Благодаря использованию самых передовых технологий вода, которая поступает горожанам, стала более чистой, прозрачной, у нее нет запаха.

По словам Сергея Собянина, благодаря новым технологиям уровень очистки воды будет соответствовать европейским стандартам.

Главный инженер управления водоснабжения "Мосводоканала" Алексей Бабаев рассказал, что в Москве работают четыре станции водоподготовки, которые обрабатывают поверхностную воду и делают из нее питьевую. Затем из резервуаров, которые принимают воду со станций водоподготовки, насосами ее закачивают в городскую сеть и по цепочке в квартиры москвичей.

"Технология озоносорбции позволяет практически полностью очистить воду от органических загрязнений. Вода становится приятной на вкус, цвет, у нее нет запаха. Поэтому можно сказать, что на протяжении уже 15 лет качество воды в Москве постоянно улучшается. Это абсолютно безопасная вода, пригодная каждый день для употребления человеком в питьевых и хозяйственно-бытовых целях", — добавил главный инженер.

По словам Бабаева, обработка воды озоном — наиболее эффективная и экономически обоснованная технология на сегодняшний день. К тому же вода, которая очищается с помощью современных технологий, несколько отличается: в ней практически не присутствуют какие-то сезонные запахи или привкусы.