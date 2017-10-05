В объектив фотоловушки заповедника "Столбы" попал лось с красными рогами

Фотоловушка в заповеднике "Столбы" запечатлела лося с ярко-красными рогами, сообщает пресс-служба организации. Специалисты отмечают, что, судя по снимкам, это молодая особь.

Лось недавно полностью очистил рога от тонкой кожицы, поэтому они имеют такой яркий, красно-бордовый цвет. Постепенно в процессе роста рога меняют форму от "спичек" годовалого бычка до вполне сформировавшихся разветвленных рогов взрослого зверя", — сообщил ведущий научный сотрудник заповедника "Столбы" Владимир Кожечкин.

Осень для лосей — время гона: начинаются турнирные бои. К этой поре звери имеют хорошую упитанность, рога у самцов отрастают и делаются твердыми и гладкими. Количество отростков на рогах постепенно с каждым годом увеличивается, но закономерности в добавлении числа отростков, особенно у животных старшего возраста, нет, поэтому точно установить, сколько лосю лет, путем подсчета отростков не всегда возможно.