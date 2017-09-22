В России пройдет перепись малых водоемов

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Перепись малых водоемов для водной энциклопедии начинается в Год экологии, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

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"В Год экологии научно-популярная энциклопедия "Вода России" открывает перепись малых водоемов России, продолжает перепись водных объектов. До 25 октября мы собираем статьи о малых озерах, водохранилищах и прудах", – говорится в сообщении.

Как уточняют организаторы, перепись направлена на изучение малых водоемов и выявление их основных проблем, стимулирование интереса к водным ресурсам России и формирование ответственного отношения к ним.

В России насчитывается свыше 2,5 миллионов малых озер, небольших водохранилищ и прудов, расположенных как в густонаселенных, так и в труднодоступных местах. Водоемы являются местами активного отдыха населения и основным хранилищем запасов пресной воды.

"Многие водоемы знамениты далеко за пределами своих регионов, некоторые из них удостаиваются эпитета "жемчужина" – края, республики или области. Однако активное хозяйственное и промышленное использование водоемов, замусоривание акваторий и берегов приводят к ухудшению качества воды в них и соответственно в связанных с ними речных системах", – отмечают устроители переписи.

По мнению директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрия Кириллова, Год экологии объединил усилия граждан вокруг защиты и сохранение природного наследия России.

"Природные богатства не безграничны, их будущее зависит не только от государственных решений, но и от поступков каждого из нас. Изучить водоемы родного края, найти проблемы и придумать их решение – важный шаг на пути к сохранению природного богатства своей малой родины, а значит, и всей страны", – заявил Кириллов.

В настоящее время на сайте энциклопедии "Вода России" уже размещено более 2 тысяч статей о воде и водных ресурсах России, об управлении водохозяйственным комплексом страны и его изучении, свыше 5 тысяч фотографий водоёмов.