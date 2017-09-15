Байкальский экологический водный форум будет посвящен воде и здоровью

ИРКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Участники Байкальского международного экологического водного форума, который проходил в Иркутске 14-15 сентября, решили в следующем году обсудить тему "Вода и здоровье", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Главной задачей форума этого года было решение проблем озера Байкал, прежде всего через изучение и применение передовых технологий очистки воды. В течение двух дней работа форума проходила в шести тематических секциях. Каждая из них вынесла на заключительное пленарное заседание предложения для включения в проект резолюции. Он затрагивает вопросы гармонизации законодательной и нормативной базы РФ, касающейся озера Байкал и проживающего на его берегах населения.

Поддержана инициатива Росреестра о внесении объектов, находящихся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в единый госреестр недвижимости. Участники форума также поддержали создание Ассоциации озерных регионов и Единого научно-технического центра экологического мониторинга. Участники форума считают, что на Байкале необходимо создать четыре экологических кластера – Северобайкальский, Байкальский, Баргузинский, поселок Листвянка, и в каждом из них предусмотреть строительство центров очистки сточных вод.

Затронуты в резолюции вопросы экологического воспитания, развития туризма, создания Байкальского плавучего университета, визит-центра с постоянно действующей площадкой по направлению "ЭКО-Поколение". Кроме этого, поддержано предложение неправительственного экологического фонда им. В.И Вернадского объявить 2018 год Годом воды в Российской Федерации.

"Мы все понимаем, что проблема сохранения экосистемы озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна должна решаться комплексно и совместными усилиями власти, бизнеса и общества. Нами проведена большая работа. Я убежден, что вместе мы добьемся эффективного решения экологических проблем, выработаем системный подход, касающийся сохранения водных объектов", — сказал на итоговом заседании форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он также проинформировал собравшихся, что форум планируется проводить на регулярной основе, а его тематика каждый раз будет уточняться.

На заключительном пленарном заседании было объявлено, что главной темой следующего Байкальского Международного экологического водного форума станет "Вода и здоровье".