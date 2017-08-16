Объем выбросов парниковых газов в Москве сократился на 12 миллионов тонн

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Внедрение новых технологий в топливно-энергетический и транспортный секторы Москвы позволило снизить объем выбросов парниковых газов на 12 миллионов тонн за последние пять лет, сообщил журналистам руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Москва уже внедряет современные технологии. За последние семь лет нам удалось серьезно реконструировать, реорганизовать топливно-энергетический комплекс города. Мы транспортную политику проводим довольно активную, это тоже дает свои плоды. У нас парниковые газы за последние пять лет – их объем уменьшился на 12 миллионов тонн", — сказал он на пресс-конференции в Москве в среду.

Кульбачевский напомнил, что парниковые газы не являются вредными веществами.

"Это не говорит о том, что парниковые газы это вредные вещества. Вредных веществ у нас около миллиона тонн, а парниковых газов 57-58 миллионов. Это, на самом деле, больше теплые газы, которые увеличивают температуру атмосферы", — добавил Кульбачевский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что через три года в Москве полностью откажутся от автобусов на моторном топливе, город будет закупать исключительно электробусы, конкурс на закупку которых состоится уже этой осенью. По словам мэра, благодаря этому экология города значительно улучшится.