Объем выбросов парниковых газов в Москве сократился на 12 миллионов тонн

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Внедрение новых технологий в топливно-энергетический и транспортный секторы Москвы позволило снизить объем выбросов парниковых газов на 12 миллионов тонн за последние пять лет, сообщил журналистам руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Кульбачевский напомнил, что парниковые газы не являются вредными веществами.
"Это не говорит о том, что парниковые газы это вредные вещества. Вредных веществ у нас около миллиона тонн, а парниковых газов 57-58 миллионов. Это, на самом деле, больше теплые газы, которые увеличивают температуру атмосферы", — добавил Кульбачевский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что через три года в Москве полностью откажутся от автобусов на моторном топливе, город будет закупать исключительно электробусы, конкурс на закупку которых состоится уже этой осенью. По словам мэра, благодаря этому экология города значительно улучшится.