Активисты ОНФ обратились в прокуратуру для ликвидации свалки в Брянске

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой ликвидировать свалку на улице Фабричной в Брянске, сообщается на сайте организации.

Свалка находится в овраге глубиной около 20 метров. Его склоны полностью завалены бытовыми и строительными отходами общим объемом свыше 200 кубических метров. Также важно, что примерно в полукилометре от свалки находится древний археологический памятник "Чашин курган", который считается местом основания города Брянска.

По факту обнаружения свалки региональное отделение ОНФ направило обращения в департамент природных ресурсов и экологии Брянской области и городскую администрацию. По итогам рассмотрения в мае ведомство обязало мэрию ликвидировать свалку до 1 июля 2017 года.

Однако 3 июля в ходе рейда активисты ОНФ обнаружили, что работы по очистке свалки еще не начинались. По данному факту региональное отделение ОНФ направило обращение в природоохранную прокуратуру.